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挺韓女議員遭網友霸凌罵垃圾 月收32K上班族得賠20萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨高雄市議員邱于軒遭吳姓網友留言批評「沒有民主素養的垃圾議員」，邱提告後吳男獲不起訴，邱另提民事求償1元並登報道歉，二審改判吳應賠1元並在電子報和個人臉書聲明致歉，因憲法法庭去年宣告「強制公開道歉」違憲，道歉部分發回更審，求償1元則駁回，高雄高分院更一審審理時，邱變更求償30萬元，今宣判吳得賠20萬元確定

臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」2020年5月分享貼文，張貼邱于軒於議會質詢槓上其他市議員片段，許多網友留言批評邱于軒，邱見狀氣得截圖對3名網友提告妨害名譽，事後對2人撤告，只剩留言「沒有民主素養的垃圾議員」的吳姓網友並未撤告。

高雄地檢署偵辦時，認為吳姓網友是針對具體事實評論，不構成誹謗或公然侮辱，處分不起訴。沒多久，「打馬悍將粉絲團」又將吳男不起訴書相關新聞連結分享於粉絲頁，引起網友廣為留言、分享。

邱于軒認為，吳男公開在臉書上辱罵她為垃圾議員，已經侵害到她的名譽，精神上受到莫大痛苦，向吳男求償象徵性的「1元」，同時也要求吳應在聯合報、蘋果日報、中國時報、自由時報的全國版面，以半版篇幅刊登道歉聲明。

高雄地院民庭法官認為吳男留言是為達到貶抑他人為目的，不是合理的「善意發表言論」，考量吳大學畢業，月收3.2萬元，判吳男應賠償邱于軒1元，另對於名譽損失部分，吳應在平面報紙全國版面，刊登道歉聲明。

吳上訴二審後，二審合議庭認為吳男言論只發生在網路，無須在平面媒體道歉，改判在電子報即時新聞區刊登道歉聲明1天，並在個人臉書置頂道歉連續7天。

吳男不服再上訴，因「公開道歉」被宣告違憲，最高法院依據憲法法庭釋憲意旨，針對邱請求的公開道歉部分發回高雄高分院，求償1元則駁回上訴確定。

高雄高分院更一審審理時，邱于軒變更請求，改向吳男求償30萬元，合議庭審理後，認為吳男以偏激不堪語詞對邱于軒個人品格為貶抑謾罵，與公共事務無關，已屬人身攻擊，考量他經濟能力，判賠20萬元確定。

對於判決結果，邱于軒說，言論自由不該無限上綱，訴訟過程，她只要求對方口頭道歉就撤告，甚至打電話道歉都可以，但對方不願意，她費心打官司用意是希望捍衛言論自由的價值，她尊重多元聲音，也希望彼此相互尊重，珍惜言論自由環境，切莫淪為霸凌。

國民黨高雄市議員邱于軒去年順利連任，她質詢戰鬥力不錯。本報資料照片
國民黨高雄市議員邱于軒去年順利連任，她質詢戰鬥力不錯。本報資料照片

邱于軒 議員

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