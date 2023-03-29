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國民法官新制上路 彰化毒駕追撞致死等4案偵查中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國民法官制度今年元旦上路，彰化地檢署目前有4起適用案件偵查中，包括彰化員警遭毒駕追撞致死案、賴姓男子持西瓜刀砍頸致死等案，將待彰化地檢署偵結後，再決定是否列入國民法官參審。

彰化地檢署舉辦國民法官系列講座，今天首場「國民法官法改變了什麼」研討會，邀請台中、南投、雲林與彰化中部地區檢警調人員參與，由前最高檢察署檢察官陳瑞仁擔任主講人，說明檢方面臨的新挑戰、新制下檢調在搜證上的實務課題，並由彰檢檢察官林士富、律師廖怡婷進行實務交流對談。

彰化地檢署檢察長洪家原說，期盼藉由研討會，能讓新制穩健踏實逐步推行，與會成員也能夠藉此更精進偵查作為、調查完備，以充足證據在法庭上堅實舉證以說服國民法官，贏得人民信任。

根據國民法官法規定，國民法官參審案條件是故意致人於死案件，彰檢目前列入評估4案適用，包括受矚目的今年大年初二彰化快官派出所29歲員警高偉倫執勤完騎機車回宿舍途中遭毒駕吳男撞死案件；還有和美鎮本月發生賴姓板模工人持西瓜刀砍死訪友的6旬洪姓男子案件，若被告最後確定是故意犯罪而致死，並被起訴後，將列為國民法官參審案。

彰化地方法院發言人廖健男庭長表示，希望國人透過參與審判，提升司法透明度，並增進對司法的信賴，彰化地方法院預計今年國民參與審判案件數為14件，先經法院與彰化縣政府公開隨機抽出國民法官初選名冊，再經過備選國民法官審核小組審核後，備選國民法官複選名冊為4587人。

國民法官參審案件一案需要6位國民法官和1到4位備位國民法官，法院需從候選國民法官中再選出國民法官和備位國民法官，依國民法官法99條規定，經合法通知，無正當理由不於選任期日到期，得處3萬元台幣以下罰鍰。

國民法官制度今年元旦上路，彰化地檢署今天舉行國民法官系列講座，檢警調進行相關教育訓練及交流。圖／彰化地檢署提供
國民法官制度今年元旦上路，彰化地檢署今天舉行國民法官系列講座，檢警調進行相關教育訓練及交流。圖／彰化地檢署提供

國民法官 毒駕 彰化 檢察官

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