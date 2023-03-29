警抓毒販開槍喝令「下車」 上銬後才發現撞錯人

台北市中山警分局長春路派出所洪姓巡佐、大直派出所楊姓警員，2019年8月12日凌晨支援刑事局等單位偵辦跨國走私毒品案，在新北市林口地區跟監犯嫌，因懷疑身份暴露，情急之下以車撞向前方銀色三菱汽車，並開槍喝令對方下車上銬，才發現搞錯對象，新北地檢署今依過失傷害罪起訴。

檢方調查，當時洪、楊兩員支援偵辦跨國走私毒品案，與其他多位同事駕車跟監犯嫌到林口地區一間超商前，其中一名嫌犯下車後立即搭上銀色三菱車輛離開，另一輛疑似犯嫌的車輛也跟著離開，警方懷疑犯嫌已發現他們在跟監，決定要先行撤退，以免暴露身份。

未料楊姓男子此時恰好駕車經過此處，開的正是銀色三菱，警方誤以為楊的車輛就是犯嫌車輛，情急之下以車衝撞逼停楊男，並持槍下車喝令楊男與坐在右前座的乘客侯女，要兩人趴在地上後上銬，楊男一頭霧水，還以為是黑道尋仇，直到警方確認搞錯對象，才將兩人解除手銬。