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好會賣！法拍「紅富海」犯罪所得達上億 新竹分署獲表揚

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署新竹分署辦理苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」之犯罪不法所得，在資源有限情況下，善用媒體網路推播、製作線上閱覽圖鑑完成5波拍賣，共計拍得1億3623萬元，法務部今表揚。

法務部指出，行政執行署擴大辦理偵查中或執行中囑託執行拍賣扣押物品，在剝奪被告享受犯罪不法所得，並協助地檢署清理贓證物；2022年10月起，行政執行署受理各地檢署囑託拍賣共320件，拍得金額7億3366萬元。

新竹分署今天表示，有關「紅富海」吸金案，分署利用現有編制員額37人，締造出乎預料的成果，在最後一場拍賣時將一大批小眾藝品全數拍出，順利完成協助檢察機關追討犯罪不法所得的目標。

新竹分署拍賣「紅富海吸金案」犯罪不法所得，前後進行5波拍賣、共計315標，拍定金額合計7839萬4400元，國內股票及國外基金股票則變賣5784萬4777元，總計變價金額1億3623萬9177元。

法務部今天表示，囑託變價物件能順利出售，除兼顧犯罪被害人權益，更給參與應買的民眾一次難得的法拍經驗，每回拍賣都潛化法治教育，將「法遵」精神融入民眾的生活中。

法務部行政執行署署長林慶宗說明業務。記者王聖藜／攝影
法務部行政執行署署長林慶宗說明業務。記者王聖藜／攝影

法務部 新竹 吸金 法拍

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