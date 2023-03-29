前甜心議員林穎孟挨罵「慣老闆」求償380萬 助理免賠原因出爐

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包+低能」等語，提告前辦公室主任吳香君、林家宇和3名前助理妨害名譽，檢方處分不起訴；民事部分，林穎孟提告求償要求5人共賠償380萬元，台北地方法院今判林穎孟敗訴，可上訴。

林穎孟2020年間被林家宇、吳香君等人投訴媒體表裡不一，以人頭詐領助理費、挪用勞健保補助款、女助理請生理假要有憑證等，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「我的老闆是個草包加低能」、「專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」。

刑事部分，5人陸續被林穎孟解雇並提告，檢方認為，助理指控非全無所本，處分5人不起訴；民事部分，林穎孟要求5人連帶賠償200萬元，林家宇、吳香君應連帶給付150萬元，另歐陽姓助理應賠償30萬元。

台北地院認為，林家宇等5人向媒體爆料的內容，是先論述基礎事實再評論，並非單純事實陳述，應屬於意見表達；另根據雙方協商生理假需要憑證的對話錄音、勞健保款項的電子郵件，認為評論「議會慣老闆」、「選前一套選後一套的政客」、「假面甜心」、「把助理的勞健保費用拿去周轉」，並非全然無據。

法院指出，林穎孟當時身為台北市議員，屬於公眾人物，言行容易遭放大檢視，且5人投訴媒體內容有關勞資爭議、補助款、助理費用支出，均和議員職權有重大關聯，屬於涉及公眾事務領域的事項，政治性言論應給予最大言論自由限度保障。

另外，歐陽姓助理形容林穎孟為「低能」、「草包」，並非毫無目的的謾罵，而是觀察林穎孟與林家宇、吳香君之間相處模式，加上退出時代力量一事，認為林穎孟能力不足，難認已達侮辱程度。

台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片

林穎孟 老闆 健保

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