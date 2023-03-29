四海幫徐權砸毀松山分局電腦 檢察長「核准」不得易科罰金

台北市警察局松山分局2021年4月爆「松山之亂」，黑衣人闖入中崙派出所，四海幫派份子徐權砸毀警用電腦判刑6月，得易科罰金確定；徐發監時，檢察官不准他易科罰金，徐聲明異議，台北地院認檢方處分合法，日前裁定駁回。

徐的妨害公務案2022年7月22日判刑確定，賭博案也判刑4月確定，2案裁定應執行有期徒刑9月，如易科罰金，以1000元折算1日；徐2022年10月6日發監，台北地檢署檢察官審查，不准他易科罰金。

徐2022年10月6日至台北地檢署執行科，表明想聲請易科罰金，還表示砸毀警用電腦是因喝酒情緒失控等，且全家只有他可照顧行動不便的祖父。

裁定書指出，經調查，執行科檢察官告訴徐，因徐挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存，不准徐易科罰金，檢方核發指揮書前，已給予徐充分陳述意見的機會，合於正當程序。

裁定指出，檢察官曾函詢松山分局表示意見，松山分局回函稱，徐的行徑影響公務機關形象甚鉅，他公然叫囂挑釁，惡性重大，建請不予易科罰金。

此外，北檢主任檢察官也批示「本案受刑人公然挑戰公權力，影響公務機關形象，且對社會造成負面觀感，迄今未賠償松山分局之損失，經傳喚復未到案執行，顯見法治觀念淡薄，如易科罰金，實難收矯正之效」，再由檢察長核准，因此，檢察官執行指揮沒有不當。