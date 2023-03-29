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影／畫面曝！萬華警備隊長開車回家「沒禮讓」出事了 慘遭起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華分局徐姓警備隊長，去年從警備隊下班開賓士車返家，從地下室駛出要左轉離開，卻沒禮讓馬路行進中車輛，釀蘇姓女騎士迎頭撞上、人車噴飛，肋骨多處骨折。警方依車禍規定受理，沒想到雙方和解金沒共識，蘇女提告過失傷害，檢方依車禍鑑定意見書，認定徐涉犯過失傷害罪，今天起訴。

事發畫面曝光，只見當時是下雨天，徐開賓士從地下室剛上來，左轉彎時沒有禮讓騎士，蘇女煞車不及、直接撞上轎車車頭，機車反彈再撞路邊，畫面駭人。

萬華警分局表示，徐姓警備隊長去年2月7日晚上9點16分，開自己的賓士車從駐地回家，由地下停車場路側起步左轉，接康定路往北行駛，與機車騎士蘇女（58歲）發生碰撞，蘇女肋骨多處骨折送醫、沒有生命危險。經調查，雙方無酒駕。

萬華警方說，當下依車禍規定受理，蘇女身體多處擦挫傷、4根肋骨骨折，手部也有2處骨折，徐姓警備隊長事後跟蘇女尋求和解，只是雙方在和解金有很大的歧異、談不攏，蘇女因此提告過失傷害。

台北地檢署檢察官將肇責送交台北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，根據鑑定意見書，車禍原因是徐姓警備隊長轉彎時，未禮讓直行車先行所致，認定徐涉犯過失傷害罪，今天依法起訴。

萬華分局表示，徐員因違反交通規則而肇事，已依道交條例第45條及第61條舉發，另依警察人員駕車安全考核實施要點予以行政處分，並將持續要求同仁駕駛車輛時，應隨時注意左右來車並禮讓行進車先行，以確保行車安全。

萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見當時是下雨天，徐開賓士從地下室上來，左轉彎（畫面為鏡向反射）時沒有禮讓騎士，蘇女煞車不及、直接撞上轎車車頭，機車反彈再撞路邊。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見當時是下雨天，徐開賓士從地下室上來，左轉彎（畫面為鏡向反射）時沒有禮讓騎士，蘇女煞車不及、直接撞上轎車車頭，機車反彈再撞路邊。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝
萬華分局徐姓警備隊長，去年從駐地地下室開車回家，才剛出地下室出口，卻沒禮讓直行車先行，釀蘇姓女騎士迎頭撞上，她多處骨折，事後提告傷害，檢察官今天起訴。記者翁至成／翻攝

骨折 車禍 傷害罪

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