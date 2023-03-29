浮屍案如涉人口販運 法務部長蔡清祥：將要求國際合作查辦

近半月以來台中、雲林、台南、高雄海岸線陸續撈獲浮屍，外界懷疑是人蛇集團丟包的越南偷渡犯，真相有待查證，法務部長蔡清祥今天表示，如涉及人口販運與國際人蛇集團，將要求國際執法單位共同合作查辦。

法務部也發新聞指出，有關外海發現男女浮屍之事，法務部獲悉後非常重視，已責令台高檢署統籌督導各相關地檢署依法相驗，並深入追查，台高檢署防制人口販運督導小組也將召集相關地檢署、海巡署、刑事警察局以及法醫研究所等機關共同開會研商，盡速查明事實真相。

蔡清祥表示，法務部知道相關訊息後，立即要求台高檢署督導各地地檢署，盡速相驗並盡快啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實的狀況，如果案子涉及人口販運，應盡速啟動偵辦，若跟國際人蛇集團有關，也會要求國際執法單位共同來合作，盡速查辦相關事實。

蔡清祥還表示，目前會收集所有各地檢署相驗的資料來判斷，若與人蛇集團有關的話，一定要嚴加來辦理。

至於外界有人推測與偷渡行為有關，蔡清祥則說，高檢署會收集、彙整各地檢署相驗後的資料後，再邀集各個機關來研商，會盡速加以偵辦。