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偷渡丟包不是頭一遭 這艘船丟包36人曾上演「墾丁大逃亡」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中南部外海今年3月出現16具浮屍，其中兩具確認為越南籍男子，5人為台籍，9具遺體身分待確認，遭質疑是人蛇集團偷渡客丟包外海。人蛇丟包偷渡客不是頭一遭，恆春籍漁船「金順滿1號」曾兩度搭載越南偷渡客來台，其中一次涉嫌將36人丟包恆春外海，警方、海巡追回35人，有1人不知去向，丟包的陳姓船長則被判刑6月，得易科罰金。

2020年8月間，陳姓船長接到人蛇集團委託，前往台灣、大陸中間海域接駁36名越南籍偷渡客，最後於澎湖南方海域附近載到36名偷渡客後，9月15日清晨3時許，陳男開船至恆春白沙灣前，擔心被海巡查緝，於是要求偷渡客穿上救身衣，下令偷渡客跳船各自求生。

跳船的偷渡客冒險漂流上岸後，在礁岩、防風林和警方、海巡上演「全員逃走中」，由於當時正值全球疫情高峰，整個恆春半島形同「封島」，經警方、海巡擴大追捕，追回35人，但有1人不知去向。

陳姓船長丟包偷渡客，最後法院考量他無前科，犯後具有悔意，依入出國移民法判刑6個月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫15萬元，接受法治教育2場次，全案因陳男未上訴確定。

結果搶灘失敗剛滿半年，人蛇集團捲土重來，雇用另名無前科的林姓船長、楊姓船員，前年4月11日從屏東東港出海後，至台灣海峽搭載從大陸轉駁的25名越南偷渡客，準備從西部沿岸搶灘上岸。

但海巡人員早就接到情資，發現林姓船長駕駛的漁船，就是2020年9月丟包偷渡客的「金順滿1號」，在金順滿1號登陸高雄前，就在外海攔截，將一船人押返回高雄港。

高雄地檢署偵辦後，認定全案偵結，依入出國移民法，將陳姓集團主謀、林姓船長等6人起訴。目前全案正在高雄地院審理中。

屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船前年搭載越南籍偷渡客搶灘，害恆春半島形同「封島」，結果同船隔年又重操舊業，企圖載偷渡客闖關。本報資料照片
屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船前年搭載越南籍偷渡客搶灘，害恆春半島形同「封島」，結果同船隔年又重操舊業，企圖載偷渡客闖關。本報資料照片

偷渡 人蛇集團 海巡

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