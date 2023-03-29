放行台北港貨物快速通關 基隆海關涉收賄40萬檢聲押4人

基隆關八里分關的賴姓、蘇姓海關人員，涉嫌從2020年間起，收受4家報關行賄賂，疑似視而不見業者高價低報、虛增人頭分拆包裹打免稅門檻，放行貨物過海關，不法所得40多萬元。士林地檢署昨天搜索約談6人後，依貪汙治罪條例行、收賄罪，聲押賴等4人，李姓公務員12萬交保，葉姓業者限制住居。

據悉，八里分關2019年揭牌成立，掌理台北港進出口貨物通關事宜，從2020年間起，海關人員涉嫌違背職務收受4家運輸報關業者賄賂，以假驗關方式放行報關業者快速通關進口貨物，協助逃漏稅；業者則以高價低報方式，及虛增人頭來分拆包裹至免稅門檻，行賄海關人員40多萬元。