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放行台北港貨物快速通關 基隆海關涉收賄40萬檢聲押4人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

基隆關八里分關的賴姓、蘇姓海關人員，涉嫌從2020年間起，收受4家報關行賄賂，疑似視而不見業者高價低報、虛增人頭分拆包裹打免稅門檻，放行貨物過海關，不法所得40多萬元。士林地檢署昨天搜索約談6人後，依貪汙治罪條例行、收賄罪，聲押賴等4人，李姓公務員12萬交保，葉姓業者限制住居。

據悉，八里分關2019年揭牌成立，掌理台北港進出口貨物通關事宜，從2020年間起，海關人員涉嫌違背職務收受4家運輸報關業者賄賂，以假驗關方式放行報關業者快速通關進口貨物，協助逃漏稅；業者則以高價低報方式，及虛增人頭來分拆包裹至免稅門檻，行賄海關人員40多萬元。

昨檢方兵分15路搜索約談賴等6人，檢察官訊後認為賴姓、蘇姓公務員及蘇姓、周姓報關業者等4人，涉犯貪汙治罪條例行賄、收賄罪，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見；另李姓公務員12萬元交保候傳；葉姓報關業者限制住居。

台北港。本報資料照
台北港。本報資料照

海關 公務員 收賄

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