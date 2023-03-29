西部沿海陸續發現16具浮屍 高檢署30日開會協調偵辦

台灣西部沿海3月陸續發現16具浮屍，被懷疑是越南人蛇集團海上丟包，台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，因事涉多個地檢署，高檢署初步規劃明天召集相關地檢署統籌協調偵辦。

目前，高檢署預定召集雲林、台中、台南、橋頭等地檢署開會，另由海巡署、法醫研究所共同商討後續處理事宜。

海巡署今天發布新聞稿指出，海巡署3月從台中到高雄沿海陸續發現16具男女浮屍，已由海巡署或轄區警察單位報請各地檢署相驗，其中僅2具確認是越南籍身分（男性），海巡署正調查是否涉及偷渡。

另外，海巡署清查相關海域資料，未現可疑船舶活動，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處協助分析鑑定，再由地檢署指揮偵辦。

台南地檢署未對沿海浮屍案多做說明，僅表示，正在確認身分。

雲林地檢署統計，雲林沿海今年1月迄今發現3具男性無名屍，分別是2月8日麥寮海埔新生地、3月7日麥寮西方海域及3月10日外傘頂洲；但因屍體泡在海水過久，腫脹難以辨識，身上又無證件，失蹤人口資料也未相符，目前無人認屍。

台中地檢署表示，目前南檢已相驗4具類似遺體，中檢與南檢已聯繫調查，懷疑涉及越南人蛇集團偷渡及人口販運，中檢將協助越南家屬透過官方管道提供檢體，確認身分。

高雄地檢署及橋頭地檢署各調查高雄外海1具浮屍，分別在2月及3月發現，其中1具是逾期居留的越南籍女子，另1具身分不明。