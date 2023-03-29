花蓮富里鄉長將補選 檢警調嚴查賄選

花蓮富里鄉長當選人張容榕不就職，將於3個月內補選，為防制賄選及暴力介入，花蓮縣地檢署與縣警局今天舉辦鄉長補選查賄座談會，盼有效防止賄選及暴力介入，淨化選舉治安。

富里鄉公所依法辦理二次宣誓就職典禮，當選人張容榕都未到場，依照地方制度法第82條，出缺日起3個月內要辦理補選，也就是在6月25日前完成補選作業，投票日期尚未決定。

花蓮縣地方檢察署與花蓮縣警察局今天在玉里分局禮堂，舉辦「富里鄉第19屆鄉長補選」查賄座談會，由花蓮地檢署檢察長蔡宗熙主持。

蔡宗熙勉勵執法人員，嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金，持續查處幽靈人口遷徙情形，針對不合理的遷徙情形加強查訪，關注節慶送禮、餐會或宮廟、社區協會、老人會旅遊活動等是否涉及賄選，廣蒐情資，確實保護檢舉人身分，對檢舉事項製作匿名檢舉筆錄以明獎金歸屬，注意現金買票情形。

蔡宗熙表示，執法人員須嚴守行政中立，了解轄區整體選舉情勢，才能建立共識落實各項選務安維工作；花蓮所有檢警調廉應共同凝聚查賄決心，執行各項選舉查察工作，秉持越早開始查緝，越能有效遏阻理念，將經營選舉賭盤、異常設籍、幽靈人口等列為重點項目，為花蓮縣打造清新乾淨的選舉風氣。

花蓮縣警察局長呂世明指出，持續淨化選風的決心與理念，加強注意具幫派背景的候選人及其親屬，防止暴力情事發生，加強查緝假訊息及選舉賭盤影響投票結果。

玉里警分局長林俊廷表示，「維護選舉治安、打擊黑金、杜絕賄選」是警察職責；也呼籲民眾只要發現有賄選具體事證，必依法偵辦，端正民主選風。