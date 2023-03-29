快訊

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

南亞ROTC效法美軍校 靠軍事課程博「南陸官、北南亞」美名

他和竊賊鬥智2天…「iPhone的奇幻旅程」靠定位和這1招取回手機

私人餐費報公帳A6117元 二審判海軍上校緩刑

中央社／ 台北29日電

海軍郭姓上校被控與所屬官兵外出吃飯並分擔費用，但他卻拿發票報公帳，一審判刑2年。二審今天認定犯罪所得6117元已繳交且非鉅，仍判2年，緩刑5年，須支付公庫10萬元。

判決指出，郭恒為之前擔任海軍通信系統指揮部上校指揮官（民國108年12月退伍），108年5月間他餐敘費用自行負擔，竟指示下屬向店家索取發票，製作小額採購請購單、結報單，以「慰勞本部人員辛勞」名義，據以辦理主官行政費核銷而為行使，致承辦人員陷於錯誤，准予核發，不實請領新台幣4797元。

判決指出，108年9月間郭男藉單位加班需要，指示不知情的下屬購買晚餐，取得店家已蓋妥印章的空白收據後，自行填載不實收據，偽以店家名義表示通訊指揮部購買餐點1320元，交由下屬製作小額採購請購單、結報單，以「人員派工誤餐」名義，不實請領1320元。

一審台北地方法院依公務員利用職務上機會詐取財物罪將郭男2年徒刑，褫奪公權2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天考量郭男所詐得財物5萬元以下，犯罪情狀尚屬輕微，對所屬機關的財務並未造成嚴重影響，依貪污治罪條例規定減輕其刑，且詐領均為餐食費，與軍務設備費用無關，實屬情輕法重，再依刑法第59條規定減輕其刑。

二審審酌，郭男為一時失慮，致罹刑典，犯後在二審審理時坦承犯行，並繳交犯罪所得，他應能知所警惕而無再犯之虞，因認暫不執行其刑為當，宣告緩刑5年，須向公庫支付10萬元，以收警惕之效。全案可上訴。

下屬 發票 海軍

延伸閱讀

叫Uber Eats卻由同事買單 男盜刷360元判3月

台苯掏空案 前董座張鍾潛認罪獲判緩刑定讞

經濟部前次長張鍾潛捲入台苯掏空案 最終認罪又年紀大獲緩刑定讞

紐時賞析／抹去「美利堅邦聯」痕跡 美海軍2船艦更名

相關新聞

經濟部前次長張鍾潛捲入台苯掏空案 最終認罪又年紀大獲緩刑定讞

曾擔任過經濟部次長的台灣苯乙烯工業公司前董事長張鍾潛，兼任台苯出資入主的致恩科技董事長期間，指示下屬作假帳、假交易來美化...

騎單車性騷擾13女還辯「我就是想摸女生」 判1年4月繼續押

男子熊宗南去年在台北街頭騎單車連續隨機對無辜女子性騷擾，檢警逮捕熊，聲請羈押迄今，台北地院審理，認定熊犯13案，各別判刑...

自稱華爾街金童 EXP ASSET集團吸金數千萬 4高層百萬交保

自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人毛奕捷，涉嫌於2018、2...

買Hello Kitty、哆啦A夢圖案布料製手藝品 上網販賣侵權惹麻煩

保安第二總隊員警在網路巡邏，發現有些商品利用Hello Kitty、哆啦A夢等卡通圖案布料製作，卻刊登網路上販賣，循線查...

軍官投資湯包店虧錢 偷國家隊900片口罩 更一審改判6年半

國防部台北市後備指揮部中校李志交投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷口罩轉賣，他一...

藝人陳庭妮父欠稅418萬 故意不繳送看守所管收

藝人陳庭妮父親陳奕樑經營的豪嘉食品公司，積欠營利事業所得稅等共計418萬餘元未繳，行政執行署查出，陳男有收入不繳稅，又找...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦