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倉庫深夜人車異常 雲林破獲職業賭場逮捕46人

中央社／ 雲林縣29日電

雲林縣斗六警分局發現轄內一間倉庫深夜人車異常，經查為職業賭場，27日攻堅查緝，逮捕吳姓賭場負責人等46人，查扣賭資新台幣189萬6000元。

雲林縣斗六警分局今天召開記者會，副分局長林清豐表示，警方在巡查轄區時發現，某廢棄的倉庫深夜人車異常，調閱近500支路口監視器，發現經常有廂型車載人到倉庫，研判是職業賭場。

林清豐指出，專案小組27日深夜攻堅，逮捕吳姓賭場負責人（31歲）和賭客等46人，現場查扣賭資新台幣189萬6000元、賭具及點鈔機等證物。

林清豐說，為躲避警方的查緝，職業賭場時常更換地點，再以手機通訊軟體通知賭客到指定地點集合，由專人專車接送，賭場內主要是玩俗稱「推筒仔」。

警方指出，吳姓賭場負責人以經營職業賭場抽頭營利，並廣招各地的賭客前往聚賭。逮捕到的45名賭客來自台中、彰化、南投等縣市，年齡層從36歲到83歲。

警方詢後，吳姓賭場負責人依違反賭博罪移送雲林地檢署，其餘賭客依社會秩序維護法裁處法辦。

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