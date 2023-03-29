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買Hello Kitty、哆啦A夢圖案布料製手藝品 上網販賣侵權惹麻煩

聯合報／ 記者林保光／即時報導

保安第二總隊員警在網路巡邏，發現有些商品利用Hello Kitty哆啦A夢卡通圖案布料製作，卻刊登網路上販賣，循線查扣商品及布匹，發覺布匹也非正版，侵權價格約100百萬元，賣家因此吃上違反商標法官司。

保二總隊刑事警察大隊偵三隊員警在蝦皮購物網站，發現王姓（39歲）、林姓（58歲）、莊姓（51歲）和林姓（42歲）等4名女子，分別將自己製作的布包、提袋、手機套、口罩等手作工藝品，刊在網站上販賣，其中有Hello Kitty、哆啦A夢等卡通圖案，警方循線，分別在高雄、台南、嘉義、雲林等地，查獲她們，並搜出成卷布匹，經通知代理商，認為她們涉嫌侵權，警方依商標法罪嫌移送法辦。

警方表示，即便買的布料是正版布料，在沒取得合法授權之前，都不可以自行加工販售，呼籲賣家買進正版布料沒犯法，但使用正版布匹製作供自己使用的手作品沒問題，不過如果販售，必須取得圖案著作權或商標權公司的授權，才能合法加工後販售，就算買家轉賣也可能觸法。

保二總隊偵三隊查獲女子販賣卡通手作藝品，搜出成卷布匹。記者林保光／翻攝
保二總隊偵三隊查獲女子販賣卡通手作藝品，搜出成卷布匹。記者林保光／翻攝
保二總隊偵三隊查獲4女子上網路商城，販賣卡通布匹製成的手作藝品。記者林保光／翻攝
保二總隊偵三隊查獲4女子上網路商城，販賣卡通布匹製成的手作藝品。記者林保光／翻攝
保二總隊偵三隊查獲4女子上網路商城，販賣卡通布匹製成的手作藝品。記者林保光／翻攝
保二總隊偵三隊查獲4女子上網路商城，販賣卡通布匹製成的手作藝品。記者林保光／翻攝

卡通 哆啦A夢 Hello Kitty

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