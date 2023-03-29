後指部中校涉侵占900片口罩 更一審判刑6年6月

原台北市後備指揮部中校李志交涉嫌利用派駐口罩工廠機會，侵占900片口罩，一、二審均依貪污罪判刑10年2月，案經最高法院撤銷發回，高院更一審今天判李志交6年6月，可上訴。

台灣高等法院更一審指出，口罩工廠是以自有機台、原料、員工生產口罩，經汰除不合格廢品後，始點交徵用機關，按徵用數量核銷支付補償費，所生產口罩未經點交徵用機關前，均為口罩工廠所有，非屬徵用機關的「公有」財物。

更一審表示，李志交經指派至口罩工廠督導口罩徵用事務，而將「尚未徵用」的口罩3箱私自運離、對外販售，李男行為構成貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，因此原判決認定李犯貪污治罪條例的侵占公有財物罪，明顯有誤。

更一審審酌李志交正值青壯，卻利用擔任口罩工廠督導 官，主管口罩生產、點交等職務機會為本件犯行，所為非是，雖無前科紀錄，但犯後未見悔意等，依貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判刑6年6月，褫奪公權3年，及追徵犯罪所得口罩300片、新台幣8000元。全案可上訴。

全案緣於，原本在台北市後備指揮部任職的李志交，109年2月間派駐新北市醫用口罩工廠，帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交。

判決指出，李志交涉嫌與昔日部屬張政陽合作，將900片被國家徵用的口罩偷偷搬出，由張男開車運走；李再將口罩轉賣給他人，獲利8000元。

一審台北地方法院認定，李志交從軍多年，因投資湯包店虧損而需要資金，起意侵占口罩變現，向張政陽誆稱口罩是要拿來進貢長官、贈送友人，而張政陽則基於與李志交的個人情誼而答應幫忙。

一審指出，李志交、張政陽在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，口罩告急之際，共同侵占900片口罩，犯貪污治罪條例的侵占公有財物罪，審酌李志交否認犯行，判刑10年2月，褫奪公權5年；張政陽判刑1年8月，緩刑3年（未上訴而確定）。

案經上訴，二審台灣高等法院認為，一審判決的認事用法並無違誤，駁回上訴，仍判李志交10年2月，褫奪公權5年。全案經上訴，最高法院撤銷原判決，發回高院，由更一審審理。