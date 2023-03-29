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軍官投資湯包店虧錢 偷國家隊900片口罩 更一審改判6年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防部台北市後備指揮部中校李志交投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷口罩轉賣，他一、二審被依貪汙侵占公有財物罪判李10年2月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審；台灣高等法院更一審今依侵占職務上持有非公用私有財物罪改判李6年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

李志交2020年2月18日起被指派至廣鉞淂公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責點交。李因投資湯包店虧損，需資金周轉，起意利用支援勤務機會，想將口罩變現以換取零星資金。張政陽（已獲緩刑確定）為李志交舊部，李找張到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人，一、二審認定李志交侵占900枚口罩，送給張政陽200枚，依貪汙侵占公有財物罪判李10年2月徒刑，褫奪公權5年，判決被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認定李志交指示張政陽侵占3箱共約900片口罩，再將其中2箱口罩以8000元代價出售；另口罩未經點交徵用機關前，均屬廣鉞淂公司所有，並非公有財物。

更一審審酌李志交正值青壯，卻利用督導機會犯罪，雖無前科紀錄、素行良好，但犯後未見悔意，依侵占職務上持有非公用私有財物罪改判李6年6月徒刑，褫奪公權3年。

口罩示意圖。圖／聯合報系資料照片
口罩示意圖。圖／聯合報系資料照片

口罩 侵占 貪汙

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