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騎單車性騷擾13女還辯「我就是想摸女生」 判1年4月繼續押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子熊宗南去年在台北街頭騎單車連續隨機對無辜女子性騷擾，檢警逮捕熊，聲請羈押迄今，台北地院審理，認定熊犯13案，各別判刑訂應執行刑有期徒刑1年4月，得易科罰金48萬元，宣判後，裁定熊繼續羈押。

裁定書指出，熊居無定所，有逃亡之虞，他於接近時間內多次對不同被害人為性騷擾犯行，有反覆實施之虞，有繼續羈押必要，2023年4月4日起延長羈押2月。

2022年9月起，熊在台北街頭騎乘腳踏車，趁13名被害人不及防備，徒手觸摸她們的胸部、臀部，得逞後，立即騎車逃離現場，松山分局、信義分局獲報緝捕熊到案，熊訊後羈押，檢察官依性騷擾罪起訴他。

法院審理時，熊否認犯行，辯稱警方提出監視器畫面影像確是他本人，但「我是不小心觸碰到的，並非故意」；熊的律師說，請法官確認熊是否故意犯案，並請法官為適法裁判。

法院調查指出，熊在警局、偵查庭作筆錄時，都坦承犯案，檢警詢問他犯案目的，熊答稱「就是想摸女生」、「是故意的」等，偵查中的羈押庭裡，熊也稱「我是隨機挑選對象」、「都是故意的」，認定熊犯罪。

判決說，熊騎乘腳踏車恣意尋找犯案對象，毫不尊重他人身體的性自主權，對被害人造成相當程度的傷害；其中，有被害人為少年，仍故意犯案，犯後否認犯行，毫無悔意，審酌他的素行、智識程度，依法量刑判決。

男子熊宗南去年在台北街頭騎單車連續隨機對無辜女子性騷擾，檢警逮捕熊，聲請羈押迄今，台北地院審理，認定熊犯13案，各別判刑訂應執行刑有期徒刑1年4月，得易科罰金48萬元，宣判後，裁定熊繼續羈押。。圖／Ingimage
男子熊宗南去年在台北街頭騎單車連續隨機對無辜女子性騷擾，檢警逮捕熊，聲請羈押迄今，台北地院審理，認定熊犯13案，各別判刑訂應執行刑有期徒刑1年4月，得易科罰金48萬元，宣判後，裁定熊繼續羈押。。圖／Ingimage

性騷擾 腳踏車 女生

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