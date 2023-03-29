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藝人陳庭妮父欠稅418萬 故意不繳送看守所管收

中央社／ 彰化29日電

藝人陳庭妮父親陳奕樑經營的豪嘉食品公司，積欠營利事業所得稅等共計418萬餘元未繳，行政執行署查出，陳男有收入不繳稅，又找人頭開公司，執行署人員拘提陳男送看守所執行管收。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，藝人陳庭妮父親陳奕樑經營的「豪嘉食品有限公司」滯欠民國95年至98年的營利事業所得稅，以及98年至99年營業稅，合計逾新台幣418萬元。

財政部中區國稅局將案件移送彰化分署強制執行，分署人員查出，陳男91年至99年擔任公司負責人，持續有營業收入卻故意不繳，反將95年度盈餘117萬多元全部分配給股東；國稅局96年將稅單送達後，陳男卻陸續提領公司存款93萬多元，又將48萬餘美元匯出到澳洲等國，作為購買牛肉的貨款，提領及匯款金額總計1675萬多元。

彰化分署指出，陳男又接手宜蘭縣一間食品公司，找來人頭登記為負責人，陳男則隱身幕後擔任實際經營者，利用宜蘭縣食品公司名義出售豪嘉公司的機械設備及冷凍倉儲得款320萬元，陳男掏空豪嘉公司資產後不知去向，豪嘉公司也因自行停業半年以上，遭經濟部廢止公司登記。

陳男101年2月以妹妹為人頭另開設冷凍食品公司，憑藉多年經驗和人脈，繼續經營冷凍食品批發業，顯示陳男有能力處理豪嘉公司欠稅，卻用自己已70多歲無工作能力且經濟狀況不佳為由故意擺爛不繳。

彰化分署110年9月向彰化地方法院聲請管收陳男，彰化地院認為，管收原因距今時日久遠，且無法判定豪嘉公司履行能力，以無管收必要為由駁回聲請，分署人員再向台中高分院提抗告又被駁回，分署人員再提新理由聲請管收。

台灣高等法院台中分院日前裁准管收陳男，但陳男仍以年事已高、無謀生能力為由，不提清償方案，彰化分署為維護租稅公平正義，3月25日將陳男送進彰化看守所執行管收。

有媒體向彰化分署查證陳奕樑是否為陳庭妮的父親，彰化分署人員指出，陳奕樑為陳庭妮的父親，不過公司積欠營利事業所得稅等與陳男的女兒無關。

彰化 陳奕

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