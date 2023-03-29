高雄女債主追800萬債務率眾遊行 還向警方申請「集會」

高雄江姓女子欠了黃姓女子800萬元債務，黃女催討多次都沒下文，2020年10月，黃女以「消滅詐騙集團，維護正義遊行」理由申請集會，上街向江女前夫的胞姊、三民區某宮廟李姓住持討債，被李提告誹謗，高雄地院審理時，法官認為江女才是欠債者，跟李女無關，依加重誹謗罪判黃女拘役50天。

判決指出，江女因簽注地下彩券，陸續向黃女借款800萬元，10多年前簽了6張、總額為800萬元的本票給黃女，原本約定每月還款3000元，但債務數量大，江女多年來仍無法償還巨債。

黃女不滿，質疑江女債務都是李女欠下，2020年10月13日下午4時許，向警方申請集會許可後，率領大隊人馬在三民區步行，高舉布條「消滅詐騙集團，維護正義」、「這條八百萬，請你出來跟殘障者講個明白，為了你這條八百萬，害她家破人亡」等，遊行隊伍浩大，格外引人注目。

隔年2月，黃女見江女仍未還款，騎著身障機車到宮廟前舉牌「贏的千多萬，妳都領走，輸的，妳就欠著，要叫殘障的出來負責，出家人這樣好嗎？」、「還我錢」。

李女不滿認為黃女等人主張都不是事實，嚴重影響到宮廟聲譽，委託律師對黃女等人提告。檢方調查後，認定黃女構成誹謗，依加重誹謗罪將她起訴。

高雄地院審理時，黃女喊冤，稱江女每次借錢都說「我們廟這麼大，住持不會跑掉」，她才會認為江女所欠的債務，實際都是李女欠她，遊行內容講的都是事實。

但法院認為，黃女向江女提告討債時，都未曾向李女追討債務或提出訴訟，且民事判決僅針對江女，訴訟過程都未提到李女與800萬元債務的關聯性，可見江女積欠債務應予李女無關。