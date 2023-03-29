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凌晨放火燒死6人逃死定讞 湯景華怨羈押逾期聲請釋憲被不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子湯景華因與翁姓男子打官司敗訴，半夜縱火燒死翁的六名親友，法院歷審四度判處湯死刑，但最高法院自為改判無期徒刑定讞；湯不滿最高法院前年裁定他繼續羈押，違反刑事妥速審判法羈押期限最長5年的規定，違反正當法律程序原則，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

湯2014年和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

最高法院認為，湯景華放火燒機車時，沒打算把人燒死，但可預見火勢會延燒至公寓燒死屋內的人，屬殺人間接故意，非直接故意，不符合兩公約規定判死刑須具備殺人直接故意的要件，自為判決湯景華無期徒刑定讞。

湯景華認為最高法院2021年終局裁定他繼續羈押，違反速審法規定，造成他羈押最長期限5年屆滿時，仍可能受到羈押，違反正當法律程序原則；另速審法不得上訴最高法院的規定，違反無罪推定原則，侵害人民人身自由、訴訟權，也違反正當法律程序原則，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院終局裁定沒有適用速審法不得上訴最高法院的規定，湯景華不能以此作為聲請聲請法規範憲法審查的客體，認為湯景華聲請釋憲不符要件，裁定不受理。

湯景華。圖／聯合報系資料照片
湯景華。圖／聯合報系資料照片

殺人 死刑 釋憲

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