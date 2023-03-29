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高雄里長涉貪中油補助私吞募捐 詐取9萬多遭起訴

中央社／ 高雄29日電

高雄市前鎮區蘇姓里長以辦活動為由向鄰長募款，私吞8萬6000元；且還浮報訂蛋糕金額詐取1萬390元中油回饋金，總計不法所得9萬多，高雄地檢署偵結後，今天依貪污等罪起訴。

蘇男到案後坦承犯行，高雄地檢署偵結，認定蘇男涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，今天依法起訴。

高雄地檢署起訴書指出，69歲蘇姓里長民國110年先以舉辦中秋節活動為由向中油公司申請10萬元活動經費，但因經費需先納入前鎮區公所年度預決算，需在活動後2週內檢具相關資料請款。

蘇男於是在同年中秋節前夕召集里內所有鄰長開會，以要舉辦「中秋節慶祝暨節能減碳宣導活動」，但中油回饋金補助不足為由募款。各鄰長分別捐款新台幣2000元到6000元不等，但他卻未將收取的8萬6000元活動捐款用在活動，而是全數收入自己口袋。

此外，蘇男又向一間麵包店訂購2190個小蛋糕，但事後卻在空白統一發票收據上浮報數量金額9萬8000元，並持單據向前鎮區公所申請中油回饋金，詐取蛋糕價格差額1萬多元。加上各鄰長捐款的8萬6000元，總計不法所得達9萬多。

蘇男經傳喚到案後，遭依貪污、偽造文書等罪移送高雄地檢署，雄檢複訊後諭令10萬元交保。但他在交保隔天卻又前往麵包店，向老闆夫婦要求開立不實估價單，意圖串證、騷擾證人。

檢察官審酌里長有串證行為，且所犯罪行為最輕本刑5年以上重罪，向高雄地方法院聲請羈押，法官裁定15萬元交保。

中秋節 中油 捐款

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