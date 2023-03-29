共諜案 中方盼引介呂秀蓮赴中羅志明以難度高拒絕

前台聯立委羅志明涉引介退將赴中宣傳統戰思想、發展共諜組織，遭雄檢起訴；檢調另查出中國情治人員曾企圖透過他引介前副總統呂秀蓮赴中，但羅志明自知難度太高，向對方婉拒。

海軍退役少將夏復翔與羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織及勢力指示拉攏退將，6年受引介退役軍官達48人，出團達13次、194人次，高雄地檢署依國安法起訴2人，並移審高雄地方法院，法官裁定羈押禁見。

檢方訊問夏復翔、羅志明時，發現2人明知父親為中共解放軍空軍退役、廣州太普樂公司董事長李鷹可能有統戰目的，卻仍屢屢配合招待退將赴中。李鷹民國109年12月24日甚至以微信通訊軟體傳送「我了解呂大姐退休十年了，是可以過來玩的」等語給羅志明，希望能邀請「呂大姐」赴中，但羅志明以「不行，她仍然有國安人員保護中」婉拒，此事才作罷。

檢調人員深入追查，李鷹所提的「呂大姐」即為前副總統呂秀蓮，羅志明也在偵訊中自承。檢方衡諸副總統為副元首，任職期間曾接觸眾多國家機密或軍事機密，可見李鷹是有目的透過羅志明、夏復翔招攬具接觸機密權責人員赴中，其不法意圖不言可喻，因此2人辯稱只是赴中交流說詞並不可信。

高雄地檢署起訴書指出，夏復翔民國98年退伍後，101年間因擔任海軍官校校友會長，與中國「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」副秘書長郝一峰，以及曾任「中國和平統一促進會」處長、現任中國「黃埔軍校同學會」台港澳聯絡部副部長方新生結識。

羅志明則是先因打高爾夫認識夏復翔，102年時擔任台鹽廈門子公司董事長時，業務上又與李鷹熟識，因此便藉由邀請李鷹來台參加高球賽機會，引介跟夏復翔認識，並以邀請免費招待旅遊等利益吸收。

檢調查出，羅志明、夏復翔自102年起陸續接受郝一峰、方新生、李鷹指示，透過人脈長期物色、引介國軍特定階級、軍種退將赴中國接受落地招待（僅須自付機票錢）；2人行前會先將這次赴中退將的資訊傳送給中方，再由中方在行程中假意安排與「統一促進會」、「黃埔同學會」成員，或是解放軍及中共台辦官方等人員座談餐敘。

不過，中方實則利用餐敘場合宣傳「和平統一」、「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想，並詢問這些退將祖籍，是否有意至中國居住等，藉此進行思想引導，以及挑選可納為中共所用的退將。