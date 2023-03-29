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向鄰長募款辦活動又向中油討補助 高雄里長涉貪9萬被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前鎮區竹內里長蘇慶忠為里上舉辦中秋活動，不僅向鄰長募款8萬6000元，還向中油浮報餐費補助，檢調當時偵辦時，諭知蘇10萬元交保，隔日蘇卻請廠商另開不實估價單，還去騷擾其他證人，企圖串證，高雄地檢署偵結，今依貪汙治罪條例起訴蘇男。

前年9月，蘇慶忠為了舉辦中秋晚會，召集里內其他鄰長開會，蘇直言因晚會經費不足，希望其他鄰長捐款贊助，20多名鄰長陸續捐款2000元至6000元不等，整個晚會總共募得8萬6000元經費。

活動前夕，蘇向麵包坊訂購2190個蛋糕，每個價值40元，總計8萬7600元，但蘇卻擅自拿麵包坊的空白收據，自行填入單價、數量各為200元、490個，以總金額為9萬8000元，向前鎮區公所申請中油補助。

同年12月中，中油將補助金額匯入麵包坊帳戶，麵包坊老闆娘察覺有異，詢問蘇男「訂購金額好像不一樣」，蘇僅回覆「知道了」，隔日再到麵包坊，領取補助金與實際訂購費用的差額，將1萬390元差額放入自己口袋，包含之前向鄰長募款的經費，辦一次中秋活動共涉貪9萬多元。

高雄市調處接獲情資後，報請雄檢檢察官許紘彬指揮，帶回蘇男及麵包坊老闆娘等人釐清案情，檢方複訊後，蘇男以10萬元諭令交保，沒料他離開雄檢隔天，就請麵包坊協助製作不實估價單，還去騷擾其他證人，企圖串證為自己脫罪。

當時檢調再拘提蘇男到案，認為全案人有多名證人、鄰長尚未具結到案，蘇卻藉機騷擾證人，認為他有串證之虞，向雄院聲押，不過法院認為他無串證之虞，改裁定15萬元交保。

雄檢偵辦時，蘇男坦承有到麵包店拿取1萬390元現金，向鄰長募款的經費則稱還放在住處沒有花用，檢方根據樂捐的鄰長證詞，認定蘇男利用辦活動機會詐取財物，今依法將他起訴。

前鎮區竹內里長蘇慶忠涉貪9萬多元，今被高雄地檢署起訴。記者張議晨/攝影
前鎮區竹內里長蘇慶忠涉貪9萬多元，今被高雄地檢署起訴。記者張議晨/攝影

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