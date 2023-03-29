前議員林穎孟挨批「假面甜心、慣老闆」 告助理求償法院判敗訴

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用勞健保保費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「台女」等語，提告前辦公室主任吳香君、林家宇和3名前助理妨害名譽，檢方處分不起訴；民事部分，林穎孟提告求償要求5人共賠償380萬元，台北地方法院今判林穎孟敗訴，可上訴。

林穎孟2020年間被鄰家與、吳香君等人投訴表裡不一，以人頭詐領助理費、挪用勞健保補助款、女助理請生理假要有憑證等，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」。刑事部分，5人陸續被林穎孟解雇並提告，檢方認為，助理指控非全無所本，處分5人不起訴。

民事部分，林穎孟要求5人連帶賠償200萬元，林家宇、吳香君應連帶給付150萬元，另歐陽姓助理應賠償30萬元；開庭時，林穎孟委任律師指出，媒體報導消息來源來自林家宇等5人，檢方不起訴處分書和勞動裁決書中，5人也承認相互討論後，推由林家宇向媒體爆料。

林穎孟律師開庭表示，其中指控林穎孟「假面甜心」、「議會慣老闆」、「選前一套，選後一套的政客」、「我的老闆是個草包加低能，專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」、「這不是低能是什麼」，5人的爆料已讓外界誤認林穎孟涉及貪汙，且勞動裁決也認定5人指控不符事實，但他們至今仍說是為保護合法勞工利益，行為不具正當性。