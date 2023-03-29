顏寬恒交重保／質疑淪政治打手 台中地檢：無政治考量

前立委顏寬恒近期爭取再戰台中第2選區立委，去年補選期間被爆出的沙鹿豪宅爭議被迫出售，卻遭檢舉涉嫌假交易，台中檢調依偽造文書等命顏寬恒及妻子陳麗凌1000萬元、500萬元交保。顏今質疑檢調淪政治打手，台中地檢也發聲明表示，今年1月至3月就陸續接獲檢舉，無任何政治立場。

台中地檢署昨天由主任檢察官黃怡華、檢察官鄭佩琪、黃裕峯等人指揮中機站，航業處等搜索顏寬恒住處，昨深夜複訊後依偽造文書、竊占國有地等，認為顏寬恒及妻子陳麗凌嫌疑重大，但無羈押必要，各命1000萬元、500萬元交保。

台中地檢署今發出聲明，表示檢察官偵辦顏寬恒涉嫌竊占等案件，是今年1月至3月間，陸續接獲不同民眾檢舉告發而立案偵辦，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，並以所查獲事證依法偵辦，特此聲明，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正之辦案空間。

顏寬恒表示，他妻子陳麗凌是合法承租國有地，何來竊占之有？被控偽造文書部分，他沙鹿的房屋已經做真實的交易，金流、買賣合約都已交予檢方，何時搬遷、使用及交易，是由買賣雙方協定，只因他物品沒完全搬走就指控他假買賣房地依偽造文書罪嫌搜索。

顏表示，昨深夜12點檢察官命他1000萬元交保，但自己為捍衛清白，當下表示拒絕交保，寧願失去自由接受羈押，就是要凸顯出這件事有多離譜，對比台南學甲光電88槍擊案槍手6萬元交保，及其於綠營人士犯行，檢察機關大力拿起輕輕放下。

顏寬恒質疑，是不是因為他要參選，所以又把這陳年舊案重新政治操作，他呼籲檢調不能為政治服務，不能成為政治操作打手，他昨晚11點多當面和檢察官表示拒絕交保，檢察官一直向他勸說1小時，自己後來考量家人雙親健康，迫於無奈才同意交保。