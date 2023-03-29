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影／詐騙新手法？懷孕外籍女想赴中東打工 匯6.8萬被阻

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名菲籍女移工懷孕缺錢，經網友推薦前往中東高薪打工邀約，昨天到銀行要匯出「保證金」，遭行員、警方識破是求職詐騙加以攔阻，加上柬埔寨詐騙事件歷歷在目，她最終放棄匯款。

桃園警分局指出，武陵派出所昨下午1時許接獲轄內銀行報案，一名30歲菲律賓籍女子蒂娜（化名）疑似遭詐騙欲匯款至國外；員警到場詢問得知，她是合法來台工作，最近透過網路認識新朋友，對方表示可以介紹她到中東地區工作，待遇十分優渥，「比現在的薪水多很多」。

蒂娜向警方說，只要匯出保證金美金2千餘元、約新台幣6萬8千餘元，對方就馬上安排她前往工作，由於懷有身孕、正為育嬰費用發愁，讓她十分心動，才到銀行匯款。

不過行員、員警始終無法證實蒂娜「友人」身分，相關公司行號、證明文件等也啟人疑竇，行員更直指，近期菲律賓也盛行求職詐騙，犯罪者會成立空頭公司造假文件，待對方匯款出國後，再囚禁自由，「先騙錢、再騙人」十分惡劣，業界先前已遇到數起。

員警與行員合力勸導蒂娜，又舉出柬埔寨的案例，勸導她若輕信不實訊息，不但財物損失，恐對人身安全遭成極大危害，才把她嚇醒過來，立即放棄匯款。

警方呼籲，民眾切勿輕信網路不實訊息，應多加查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以免上當受騙。

桃園一名懷孕的菲籍女移工昨差點踏入新型求職詐騙陷阱。記者楊湛華／翻攝
桃園一名懷孕的菲籍女移工昨差點踏入新型求職詐騙陷阱。記者楊湛華／翻攝

詐騙 桃園

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