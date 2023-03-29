叫Uber Eats卻由同事買單 男盜刷360元判3月

37歲陳姓男子去年間出借自己Uber Eats帳號密號，提供李姓同事綁定其信用卡後再叫外送消費，隨後變更帳密，使李無法登入，9月底連續2天叫外送，共消費360元，全由李的信用卡買單，2人因而翻臉，陳被判應執行3月，緩刑2年，並應向公庫支付5千元。

陳坦承犯行，並主動繳納盜刷的信用卡消費款360元，展現悔意。然而，兩同事的友誼卻為這蠅頭小利而決裂。

檢警調查，去年年中李向陳借用Uber Eats帳號在自己的手機使用，由陳提供帳號密碼，李登入後，經由陳告知驗證碼後完成驗證，李則綁定自己的信用卡叫外送消費。

未料，陳9月23日先變更其帳號密碼，使李無法再從其手機登入，當晚8時22分及隔天8時23分，在新市住處2次叫餐，分別消費175元、185元，共360元，且自動從當時綁定的李信用卡扣款360元。直至李發現有異，調取信用卡消費紀錄，報警處理。

台南地院認陳犯非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄得利罪共2罪，各處2月，應執行3月，緩刑2年，並應向公庫支付5千元。