查作票嫌疑！蘇清泉提告8名選務人員 未來追加到60人

國民黨蘇清泉去年在屏東縣縣長選舉以1萬多票之差敗選，蘇清泉質疑選務不公，向屏東地院提出民事選舉無效、當選無效之訴，法院審理中。蘇清泉今在律師張靜陪同下到屏東地檢署按鈴申告，對選務人員提刑事告訴，提告違反貪汙、公文書登載不實罪、選罷法109條妨害開票調換選票。

律師張靜說，今提告8名選務工作人員，6名是3個投開票所7、22、421號的主任管理員與監察員，另外兩個是某個投開票所管理員與監察員。因時間關係，還會有第二波追加提告，有可能是提告10個，也可能是告30個投開票所，未來追加提告，會至少60個被告。

蘇清泉說，律師團逐一將能拿到、要求到的、卑微請求給他們的相關證據，一筆一筆看，包括投票報告單，選舉名冊閱覽等，蘇抱怨，他是當事人不能閱覽，驗票時他在旁邊坐冷板凳，不能靠近，這些錢都是他付的，他手上沒有行政權、調查權，跟他當立委差太多，「我只能怨嘆啦」，要什麼都不給，覺得很無力。

蘇清泉說，這條路很痛苦、無助，縣府還侮辱他，說他願賭要服輸，他是參加屏東縣長選舉，要的是光明磊落，公平公正選舉，縣府還說他惡意扭曲，今天把證物拿出來交給檢察官，希望能查清楚。

蘇清泉說，提告至今4個多月，4個月可以做很多事情，可以把章、票都換了一次，我們就是在這樣情形提告。他會拼到底，選務人員大部分善良，但是很多都是為無良無恥政客配合，為什麼開票開到一半不見了停了，主任管理員，監察員不敢核章，夜路走多會碰到鬼。

律師張靜說，近4個月來包括閱覽選舉人名冊、15名證人，檢驗相關書證、光碟，投開票報告表所在等，發現15項缺失。

張靜說明15缺失，8點投票前，投開票所將縣長投票匭加封，提早就封票匭；選舉人領票雖然有蓋章，但蓋章後沒有發縣長選票，印章與選舉人姓名不同；選舉人領票時，沒有攜帶印章，用按指紋領選票，沒有兩名管理員與監察員的簽名，或只有其中一人簽名，選舉人指印蓋的不清晰；選舉人簽名太潦草，無法辨認姓名是否與名冊相符，簽名橫著簽，一次簽四格。