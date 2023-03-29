快訊

動物的命也是命：獸醫建議這些方法避免東非狒狒憾事重演

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查作票嫌疑！蘇清泉提告8名選務人員 未來追加到60人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國民黨蘇清泉去年在屏東縣縣長選舉以1萬多票之差敗選，蘇清泉質疑選務不公，向屏東地院提出民事選舉無效、當選無效之訴，法院審理中。蘇清泉今在律師張靜陪同下到屏東地檢署按鈴申告，對選務人員提刑事告訴，提告違反貪汙、公文書登載不實罪、選罷法109條妨害開票調換選票。

律師張靜說，今提告8名選務工作人員，6名是3個投開票所7、22、421號的主任管理員與監察員，另外兩個是某個投開票所管理員與監察員。因時間關係，還會有第二波追加提告，有可能是提告10個，也可能是告30個投開票所，未來追加提告，會至少60個被告。

蘇清泉說，律師團逐一將能拿到、要求到的、卑微請求給他們的相關證據，一筆一筆看，包括投票報告單，選舉名冊閱覽等，蘇抱怨，他是當事人不能閱覽，驗票時他在旁邊坐冷板凳，不能靠近，這些錢都是他付的，他手上沒有行政權、調查權，跟他當立委差太多，「我只能怨嘆啦」，要什麼都不給，覺得很無力。

蘇清泉說，這條路很痛苦、無助，縣府還侮辱他，說他願賭要服輸，他是參加屏東縣長選舉，要的是光明磊落，公平公正選舉，縣府還說他惡意扭曲，今天把證物拿出來交給檢察官，希望能查清楚。

蘇清泉說，提告至今4個多月，4個月可以做很多事情，可以把章、票都換了一次，我們就是在這樣情形提告。他會拼到底，選務人員大部分善良，但是很多都是為無良無恥政客配合，為什麼開票開到一半不見了停了，主任管理員，監察員不敢核章，夜路走多會碰到鬼。

律師張靜說，近4個月來包括閱覽選舉人名冊、15名證人，檢驗相關書證、光碟，投開票報告表所在等，發現15項缺失。

張靜說明15缺失，8點投票前，投開票所將縣長投票匭加封，提早就封票匭；選舉人領票雖然有蓋章，但蓋章後沒有發縣長選票，印章與選舉人姓名不同；選舉人領票時，沒有攜帶印章，用按指紋領選票，沒有兩名管理員與監察員的簽名，或只有其中一人簽名，選舉人指印蓋的不清晰；選舉人簽名太潦草，無法辨認姓名是否與名冊相符，簽名橫著簽，一次簽四格。

張靜說，管理員發選票時，兩票重疊發出，不清楚是否收回；發選票時，誤將其他類型選票發成縣長票；選舉人只領部分選票，管理員卻沒有註記；屏東市68、70投開票所，有多發選票，但卻未填選事故處理登記表。開票前要向民眾宣布，領票人數，卻沒有宣布；撿票員未逐張唱、計票；用餘票封袋沒有封口等。

蘇清泉（右）今在律師張靜（左）陪同下到屏東地檢署針對選務人員按鈴提告。記者劉星君／攝影
蘇清泉（右）今在律師張靜（左）陪同下到屏東地檢署針對選務人員按鈴提告。記者劉星君／攝影
蘇清泉（左）今在律師張靜陪同下到屏東地檢署針對選務人員按鈴提告，提告前在地檢署前說明訴求。記者劉星君／攝影
蘇清泉（左）今在律師張靜陪同下到屏東地檢署針對選務人員按鈴提告，提告前在地檢署前說明訴求。記者劉星君／攝影

蘇清泉

延伸閱讀

蘇清泉指選舉違法事證多 將對選務人員提刑事訴訟

不信爭議票僅10張…蘇清泉擬提告選務人員 屏選委會回擊：二面手法

屏東縣長選舉訴訟12票匭重驗結果出爐 勘驗1.2萬有10張爭議票

國民黨選策會惹議今終止運作 黃健庭：思慮不周深感抱歉

相關新聞

經濟部前次長張鍾潛捲入台苯掏空案 最終認罪又年紀大獲緩刑定讞

曾擔任過經濟部次長的台灣苯乙烯工業公司前董事長張鍾潛，兼任台苯出資入主的致恩科技董事長期間，指示下屬作假帳、假交易來美化...

普悠瑪超速出軌釀18死 司機員尤振仲再判撤職停止任用4年

台鐵普悠瑪列車5年前在宜蘭出軌，釀18死116輕重傷，法院認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是全案肇事...

涉沙鹿豪宅違建？顏寬恒夫妻遭檢調搜索 今1000萬、500萬交保

顏寬恒去年參加台中第二選區立委補選，扯出沙鹿豪宅違建案，上周顏爭取黨內提名參選，再戰立委，但沒想到檢調昨天帶回顏寬恒、陳...

自稱華爾街金童 EXP ASSET集團吸金數千萬 4高層百萬交保

自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人毛奕捷，涉嫌於2018、2...

當紅女演員父親欠稅418萬元 脫產拒繳被拘提管收

彰化縣一家冷凍肉品批發公司滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，76歲的公司陳姓負責人還數度脫產，被法院管收。據傳...

南投男酒後無故持棒暴打工人 打到一眼失明問：死了沒

南投縣王姓男子在前年底酒後被朋友丟在一家超商外，酒醒後看到清洗招牌工人，無來由詢問「是不是你」，接著在車上拿鋁棒，攻擊李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦