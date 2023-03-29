自稱華爾街金童 EXP ASSET集團吸金數千萬 4高層百萬交保
自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人毛奕捷，涉嫌於2018、2019年間，以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金，得手數千萬元。檢調昨依違反銀行法及詐欺罪嫌，約談陳、毛及洪姓、林姓兩名公司幹部，訊後陳、毛各以100萬及120萬元交保，洪女遭限制住居及出境，林女則請回。
據了解，毛女自稱「華爾街金童」，宣稱自己是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，並曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師證照且為美國某律師事務所合夥人及資產管理公司執行長等身分。
「EXP ASSET」（EXP）集團總部設在波蘭華沙，主要業務為俗稱挖礦的虛擬貨幣探勘、開採及交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。毛女曾率隊前往波蘭考察，還與波蘭EXP總裁派翠克會面，將該集團先後引進大陸、台灣及日本、東南亞等國。
被害民眾指出，該集團獎金制分為靜態、動態兩種投資，靜態是投資人投入100至100萬美元不等，以120天為單位，以投資100美元為例，120天後可回收120美元；動態投資則類似多層次傳銷，可拉親友當下線抽成，上線再抽取下線5%以上獎金，不料該公司經營的交易平台卻在2019年無預警關閉，造成許多民眾血本無歸。
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