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司法官訓練偷看同學電郵遭廢受訓資格 男提告敗訴

中央社／ 台北29日電

吳姓男子考上司法官特考後參加職前訓練期間，涉性騷擾並擅自登入瀏覽其他學員的電子郵件，遭廢止錄取受訓資格。吳男不服提起行政訴訟。北高行日前判決吳男敗訴。可上訴。

判決指出，吳男考上司法官特考，自民國108年8月起參加司法官學院舉辦為期2年的司法官第60期職前訓練。吳男被控於第一階段及第二階段學習期間，涉對徐姓學員性騷擾，司法官學院予以申誡2次處分。

判決表示，吳男於110年2月至3月間在南部某法院學習期間，被控利用與徐姓學員共用一部電腦的機會，擅自登入瀏覽徐姓學員的電子信箱，總計72次。司法官學院認為吳男違反學員守則，予以記2大過處分。

司法官學院提報後，公務人員保障暨培訓委員會於110年5月間廢止吳男的司法官考試正額錄取受訓資格。吳男不服提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

北高行審理後指出，依據憲法及法官法等相關規定，顯示司法官職務神聖，地位崇高、責任重大，本應高度自律，較一般公務員應有更高的倫理規範要求，所以司法官的養成、培訓過程自更應嚴格看待，司法官學員在受訓期間，除了增進專業知識外，如何養成「高尚之品德」、「敦品勵學」更是重點事項，否則有愧擔任司法官一職。

北高行日前認為，保訓會認定有具體事證可認吳男行為，品行操守不良，情節嚴重，以原處分廢止吳男的司法官考試正額錄取受訓資格，核屬有據，且認事用法均無誤，判決駁回，即吳男敗訴，全案可上訴。

司法官 性騷擾 公務員

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