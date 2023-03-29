當紅女演員父親欠稅418萬元 脫產拒繳被拘提管收

彰化縣一家冷凍肉品批發公司滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，76歲的公司陳姓負責人還數度脫產，被法院管收。據傳陳的女兒是兩岸當紅女演員，執行署彰化分署表示， 但「冤有頭，債有主」，陳欠債被管收是他的事，當然兒女可以幫忙還債，免除父親被管收在看守所之苦。

據了解，陳姓女演員不管在偶像劇或電影，均有不錯票房，如今卻傳出她的父親經營的冷凍肉品批發公司還滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元；2007年被中區國稅局陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，執行人員發現公司沒什麼財產可供執行，卻查出陳有能力繳卻不繳，還幾度脫產，甚至將公司1500多萬匯出至紐西蘭、澳洲等地，支付購買牛肉的貨款，卻拒不繳納欠稅。

經執行官積極調查後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿及處分之情事」的聲請管收要件，2021年9月23日向彰化地院聲請管收陳男，卻遭法院以管收原因距今時日久遠，且無法判定公司現有履行能力，以無管收必要為由駁回聲請，執行官再向台中高分院提抗告，又被駁回。