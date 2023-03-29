普悠瑪翻車釀18死 司機尤振仲判撤職停止任用4年

台鐵第6432次普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲刑事部分被依過失致死罪遭判刑4年6月定讞，交通部移送懲戒。懲戒法院今天判決尤振仲撤職並停止任用4年。可上訴。

台鐵第6432次普悠瑪列車於民國107年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。尤振仲等人被依過失致死罪起訴，一審認定尤男嚴重疏失造成事故，犯後否認犯行，未見悔意，判刑4年6月，二審仍判4年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

交通部將尤振仲移送懲戒法院審理。懲戒法院審理後認為，尤振仲所為直接肇致重大傷亡，導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，而嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，有予以懲戒必要。

懲戒法院指出，尤振仲身為鐵路列車駕駛員，應深刻體認其職務是掌握搭乘列車乘客生命、身體安全，稍有不慎，即影響大眾交通安全。但尤男於106年12月間曾因施用安非他命，經檢察官緩起訴處分，足見他對自身職務體認有所不足。

懲戒法院表示，台鐵局於88年間耗費鉅資建置ATP系統，目的即在防杜司機員之恣意，避免危害乘客生命、身體的安全，而改善行車安全也有賴現代自動系統的輔助，全面防護而無缺失，尤振仲自103年10月起即擔任司機員，也受過ATP系統教育訓練，自應知悉此等系統於維護行車安全重要性，竟因誤判車輛故障原因，將之關閉，又未依規定重啓，致此項維護行車安全的輔助設施未作用

另外，且依速限駕駛，是一般人應遵守的常識，尤振仲駕駛鐵路列車，承載眾多乘客，尤應注意車速，本件事故列車為傾斜式列車，更應注意車速，竟於肇事地點彎道前以遠超過速限（75公里）的140公里高速行駛，肇致本案事故列車傾覆，致18人死亡，200餘人輕重傷的重大交通事件，過失可謂重大。

懲戒法院指出，尤振仲於肇事後本身也受傷，並曾向死者及遺族致哀及道歉，對事故的發生深表遺憾，但訴訟上否認有何違失，因此判決尤振仲撤職，並停止任用4年。全案可上訴。