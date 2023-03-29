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入主東森電視 茂德國際前法務長夫婦6人內線交易遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

知名建商茂德2017年以37.78億元買進東森國際手中東森電視持股，茂德國際前法務長林則奘卻涉嫌利用袁姓妻子帳戶內線交易，不法獲利133萬餘元；檢方另查出東森國際前副總謝長仲也藉此不法獲利萬餘元。台北地檢署今依違反證交法內線交易罪將林、袁、謝共6人起訴。

除林、袁、謝3人外，其餘3人分別為林男律師事務所宋姓行政人員、友人王女及東森國際一名協理的李姓前妻。其中宋、謝兩人分別繳回19萬8800元、1萬8000元犯罪所得，因此遭檢察官向法院建請減刑。

檢方調查，2017年11月2日東森國際發布重大訊息，董事會已通過將公司手中2404萬2974股、占東森電視21.32％的持股，以37.78億元的交易價款，出售給茂德國際。

而當時的林則奘除擔任茂德法務長，並為揚塵綜合法律事務所主持律師，與茂德國際負責人張高祥為好友，因此負責茂德收購東森電視股權案。林男於是在同年9月間，兩度利用妻子帳戶買賣東森國際股票，各獲利68萬1500元、65萬3760元。

謝男因同時身兼東森國際顧問及監察人，得知茂德即將入主東森電視後，也於2017年11月2日買進東森國際股票，藉此獲利1萬8000元。身為林男事務所員工的宋女，則是透過林男得知此事後，同樣進場買股，獲利19萬8800元，並分享給王姓女友人進場交易獲利17萬900元。東森國際一名前協理的李姓前妻，也無意間透過前夫得知此事，買賣股票獲利1萬5600元。

建商茂德集團2017年入主東森電視，時任茂德國際法務長林則奘等6人涉嫌內線交易遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
建商茂德集團2017年入主東森電視，時任茂德國際法務長林則奘等6人涉嫌內線交易遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

德國 內線交易 律師

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