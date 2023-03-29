經濟部前次長張鍾潛捲入台苯掏空案 最終認罪又年紀大獲緩刑定讞

曾擔任過經濟部次長的台灣苯乙烯工業公司前董事長張鍾潛，兼任台苯出資入主的致恩科技董事長期間，指示下屬作假帳、假交易來美化財務報告、隱匿虧損，最高法院依證交法虛偽記載財務報告罪判刑2年，宣告緩刑5年，須支付國庫360萬元確定。

張鍾潛1998年至2010年3月間擔任台苯董事長，而台苯2000年間出資入主致恩科技公司，張鍾潛2002年2月27日起至2009年6月30日親自擔任致恩公司董事長。

張鍾潛任致恩科技董事長期間，和總經理、會計主管、簽證會計師於2002年度財務報告中，藉由「虛列存貨」手法隱匿虧損1億4917萬餘元，

又隱匿投資境外公司的虧損1247萬餘元，營業費用呆帳損失1億5971萬餘元。

張鍾潛另將虛列存貨賣給境外紙上公司，再利用子公司與境外紙上公司分別為120萬美元勞務收入、160萬美元出售商標行銷權收入的假交易，都用來美化致恩公司2003年度財務報告。

一審依修正前證券交易法虛偽記載財務報告罪判張鍾潛3年徒刑；張鍾潛在二審最後審判程序時坦承犯行，而二審根據財務報告、帳冊、契約等扣案證據，認定張犯罪事實明確。