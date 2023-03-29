影／高雄警破獲跨國洗錢據點 10個月洗走高雄全年還債預算

高雄沈姓男子雇用20名男女，涉嫌為越南博弈網站洗錢。高雄警方查出集團據點，查扣百餘支插越南電話卡的手機，並自帳冊驚見，近10個月他們已幫博弈網站洗錢達3兆越南盾，折合新台幣約44億8845萬元，比高雄市政府編列今年全年的債還本預算還高。

據了解，沈姓男子（40歲）原本幫民間借貸公司工作，結識許多做地下匯兌的朋友，後來自立門戶，約去年5月間請人裝置電腦設備，設立據點，雇用年紀在20至30歲間的10男10女，輪班為越南博弈網站等集團涉嫌洗錢。

高雄市刑警大隊科偵隊追查洗錢集團，得悉沈姓男子自立門戶後，在高雄市苓雅區中山二路某住宅大樓設立據點，3月16日動員搜查，在屋內查獲員工2男2女，查扣電腦設備及108支手機。警方發現這百餘支手機內，全都插著越南電話卡，發覺電話卡全是在越南以人頭申辦，是用來透過國際漫遊，接收越南人頭戶綁定網銀的認證碼。

警方根據員工資料，連日追查涉案人，才在高雄市鳳山區拘捕主嫌沈姓男子，並逮捕其他涉案員工，查扣沈姓男子與客戶的對帳帳冊，驚覺從去年5月至今年3月，這集團已幫助越南博弈網站，涉嫌洗錢越南盾3兆5235億餘元，折合新台幣達44億8845萬元。高雄市編列今年還債還本也才44億元。

據調查，沈與客戶的傳訊內容全是中文，客戶全是台灣人和大陸人，對方在越南設博弈網站，包含線上賭百家樂等棋牌賭博，沈透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，幫博弈網站線上儲值、出金，每筆進、出金額抽千分之3，這10個月他已從中獲利1350萬元。