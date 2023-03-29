快訊

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄警破獲跨國洗錢據點 10個月洗走高雄全年還債預算

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄沈姓男子雇用20名男女，涉嫌為越南博弈網站洗錢。高雄警方查出集團據點，查扣百餘支插越南電話卡的手機，並自帳冊驚見，近10個月他們已幫博弈網站洗錢達3兆越南盾，折合新台幣約44億8845萬元，比高雄市政府編列今年全年的債還本預算還高。

據了解，沈姓男子（40歲）原本幫民間借貸公司工作，結識許多做地下匯兌的朋友，後來自立門戶，約去年5月間請人裝置電腦設備，設立據點，雇用年紀在20至30歲間的10男10女，輪班為越南博弈網站等集團涉嫌洗錢。

高雄市刑警大隊科偵隊追查洗錢集團，得悉沈姓男子自立門戶後，在高雄市苓雅區中山二路某住宅大樓設立據點，3月16日動員搜查，在屋內查獲員工2男2女，查扣電腦設備及108支手機。警方發現這百餘支手機內，全都插著越南電話卡，發覺電話卡全是在越南以人頭申辦，是用來透過國際漫遊，接收越南人頭戶綁定網銀的認證碼。

警方根據員工資料，連日追查涉案人，才在高雄市鳳山區拘捕主嫌沈姓男子，並逮捕其他涉案員工，查扣沈姓男子與客戶的對帳帳冊，驚覺從去年5月至今年3月，這集團已幫助越南博弈網站，涉嫌洗錢越南盾3兆5235億餘元，折合新台幣達44億8845萬元。高雄市編列今年還債還本也才44億元。

據調查，沈與客戶的傳訊內容全是中文，客戶全是台灣人和大陸人，對方在越南設博弈網站，包含線上賭百家樂等棋牌賭博，沈透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，幫博弈網站線上儲值、出金，每筆進、出金額抽千分之3，這10個月他已從中獲利1350萬元。

警方將沈姓男子等21人，依賭博、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署，沈獲50萬元交保，其餘20名員工分別3萬元到8萬元交保。

高雄市刑警大隊硝皮廠獲沈姓男子洗錢集團，查扣上百支插有越南電話卡的手機及其他電腦設備。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊硝皮廠獲沈姓男子洗錢集團，查扣上百支插有越南電話卡的手機及其他電腦設備。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊硝皮廠獲沈姓男子洗錢集團，查扣上百支插有越南電話卡的手機及其他電腦設備。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊硝皮廠獲沈姓男子洗錢集團，查扣上百支插有越南電話卡的手機及其他電腦設備。記者林保光／攝影

越南 洗錢 高雄市

延伸閱讀

春假來高雄聽演唱會 商圈夜市優惠券連12天發送

6000元放大術！高雄飯店爭推住房專案搶客

愛河燈光秀應援演唱會！五月天aMEI大港開唱各有專屬色

高雄水情轉橙燈

相關新聞

經濟部前次長張鍾潛捲入台苯掏空案 最終認罪又年紀大獲緩刑定讞

曾擔任過經濟部次長的台灣苯乙烯工業公司前董事長張鍾潛，兼任台苯出資入主的致恩科技董事長期間，指示下屬作假帳、假交易來美化...

普悠瑪超速出軌釀18死 司機員尤振仲再判撤職停止任用4年

台鐵普悠瑪列車5年前在宜蘭出軌，釀18死116輕重傷，法院認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是全案肇事...

涉沙鹿豪宅違建？顏寬恒夫妻遭檢調搜索 今1000萬、500萬交保

顏寬恒去年參加台中第二選區立委補選，扯出沙鹿豪宅違建案，上周顏爭取黨內提名參選，再戰立委，但沒想到檢調昨天帶回顏寬恒、陳...

自稱華爾街金童 EXP ASSET集團吸金數千萬 4高層百萬交保

自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人毛奕捷，涉嫌於2018、2...

南投男酒後無故持棒暴打工人 打到一眼失明問：死了沒

南投縣王姓男子在前年底酒後被朋友丟在一家超商外，酒醒後看到清洗招牌工人，無來由詢問「是不是你」，接著在車上拿鋁棒，攻擊李...

前立委羅志明涉共諜 陸方點名拉攏呂秀蓮因一理由未得逞

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌助大陸統戰部門發展組織，被高雄地檢署起訴，檢調偵辦時揭露陸方拉攏手法，發現陸方慫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦