普悠瑪超速出軌釀18死 司機員尤振仲再判撤職停止任用4年

台鐵普悠瑪列車5年前在宜蘭出軌，釀18死116輕重傷，法院認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是全案肇事主因，依過失致死罪判刑4年6月定讞；另外，懲戒法院也判尤振仲撤職，停止任用4年，可上訴。

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，法院認為，尤振仲因 ATP故障，誤判列車動力已切斷，擅自關閉 ATP卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因，最高法院本月初判決4年6月定讞。

交通部事後將尤振仲移送懲戒，尤振仲辯稱他在事故中已盡力尋求支援協助，排除列車故障，他沒有超速駕駛，仍不幸發生憾事，難認有違失，但懲戒法院認為尤經最高法院判決確定，且有交通部提出的調查報告佐證，認為尤違失事證明確，說法不足採信。

懲戒法院指出，尤振仲除違反刑罰法律外，也有違公務員服務法規定「公務員應謹慎」、「公務員執行職務，應力求切實」的意旨，屬於公務員懲戒法所規定的執行職務違法失職行為，且他的違失導致重大傷亡，造成公眾喪失對相關職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，認為有懲戒的必要。

懲戒法院審酌尤振仲是鐵路列車駕駛員，應深刻體認自己職務掌握搭乘列車乘客的生命、身體安全，稍有不慎，即會影響大眾交通安全，但他2017年12月間，曾因施用安非他命，被檢察官處分緩起訴，公務員懲戒委員會也已判決記過懲戒，可見他對自身職務體認不足。

懲戒法院指出，台鐵1999年間耗費鉅資建置ATP系統，目的是為了防杜司機員的恣意，避免危害乘客生命、身體安全，且改善行車安全也有賴現代自動系統的輔助，才能全面防護而無缺失，尤振仲2014年10月起擔任司機員，也受過ATP系統教育訓練，應知悉ATP系統的重要性，卻因誤判車輛故障原因，關閉ATP系統，又未依規定重啟，造成ATP系統沒有作用。