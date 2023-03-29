影／斗六幽靈賭場四處流竄 新住民也來賭卻因沒後門栽了

雲林縣斗六警分局前天深夜破獲一處職業賭場，該賭場半夜才營運，且四處流竄，宛如幽靈賭場，流竄到斗六時被警方機警發現賭場以農用鐵皮倉庫掩飾，但未設後門，警方甕中抓鱉，一舉查獲吳姓主嫌、賭客共46人及賭資189萬6千元，現場賭客包含各行各業，甚至有新住民趁著家人入睡偷溜出來賭博。

斗六警分局副分局長林清豐表示，該賭場是流動型職業賭場，行蹤飄忽不定，猶如幽靈賭場，半夜才出現，只有相熟賭客才知道，日前流竄到斗六市，租用農閒倉庫掩護，轄區員警機警發現該處倉庫深夜陸續有人車進出，因斗六正值農閒，直覺有異。

警方鎖定車輛，調閱近500支路口監視器，分析研判該處可能是職業賭場所在地點， 3月27日深夜時分持雲林地方法院核發搜索票，協請警察局霹靂小組警力，使用破門器強力攻堅查緝。

林清豐表示，一般賭場都會有後門，但該處賭場卻沒有，所以攻堅後順利將賭場內的吳姓主嫌跟46名賭客一舉帶回，現場是麻將為賭具，把玩俗稱「推筒仔」的職業大賭場，查扣賭資189萬6千元、賭具及點鈔機等證物，因賭客實在太多，出動大型警備車將賭客載往分局禮堂偵訊。

警方調查，該職業賭場廣招各地賭客聚賭，並有接駁車接送，流竄到斗六大約兩三天就被警方發現，現場賭客男女比例各半，賭客年齡從20幾歲到60幾歲都有，其中有數名新住民，不少賭客是利用深夜家人入睡出門，賭到凌晨三、四點才返家。警方訊後將吳姓主嫌、屋主等人依違反賭博罪移送，賭客依社會秩序維護法裁處。