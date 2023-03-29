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南投男酒後無故持棒暴打工人 打到一眼失明問：死了沒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣王姓男子在前年底酒後被朋友丟在一家超商外，酒醒後看到清洗招牌工人，無來由詢問「是不是你」，接著在車上拿鋁棒，攻擊李姓工人，把李打到右眼失明、頭部骨折，連處理警員都被打傷。一審依殺人未遂罪，判刑7年，二審審理後，認定王男受酒癮影響，撤銷改判6年，執行前令入相當處所戒治一年。

判決指出，王姓男子在前年12月23日，先與友人在台中聚會，飲用威士忌後，不勝酒力，由友人開王車載回南投，但王的友人把王丟在一家超商前的椅子上，也將車留在現場後即離開，隔天凌晨2時許，王酒醒後發現李姓工人等2人，正在清洗招牌，王卻無故生怒，從車上拿來鋁棒後，無來由詢問「是不是你」。

李姓工人等二人一頭霧水，但王男就持球棒朝李的頭部攻擊，李受傷倒地後，王仍持續攻擊李的頭部、左手、肋骨、背部多下，直到李失去意識，過程中辱罵「三字經」，另名游姓工人見王男還持棒要追打他，嚇得趕緊逃跑。

王男打完後人，怒氣未消，繼續破壞其他民眾停放在超商前的車輛，造成車輛擋風玻璃、車窗、後照鏡破裂，毀損完車輛後，王再回李倒地地點，繼續以球棒敲擊李頭部，造成李右眼球破裂，頭部、身體也有多處骨折、氣血胸，還說「死了沒有，如果死了就算了」。

處理警員獲報到場，王男還與警員推擠衝突，辱罵三字經，李男經送醫後撿回一命，但右眼已失明，無法救回。

一審由南投地院審理，認定王男涉殺人未遂罪，判刑7年，全案上訴台中高分院後，高分院仍認定王涉犯殺人未遂罪，但認定王因酒癮犯行，撤銷改判刑6年，刑之執行前，令入相當處所戒治1年，可上訴。

南投縣王姓男子酒後無故持棒攻擊超商工人，還把人打到失明，台中高分院依殺人未遂罪，改判6年，令入相當處所戒治1年。圖／本報資料照
南投縣王姓男子酒後無故持棒攻擊超商工人，還把人打到失明，台中高分院依殺人未遂罪，改判6年，令入相當處所戒治1年。圖／本報資料照

殺人 南投 超商

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