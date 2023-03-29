前立委羅志明涉共諜 陸方點名拉攏呂秀蓮因一理由未得逞

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌助大陸統戰部門發展組織，被高雄地檢署起訴，檢調偵辦時揭露陸方拉攏手法，發現陸方慫恿羅志明拉攏前副總統呂秀蓮，陸方三催四請，羅志明最後僅以「不行，她仍有國安人員保護中」回覆，陸方才罷手，可見大陸統戰機構對台有系統性的滲透。

羅志明曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔則為海軍少將退伍，曾任國民黨黃復興黨部副主委，兩人因高爾夫球結緣。

羅志明長年在大陸經商，認識陸方的「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長），也因業務關係，結識廣東太普樂生技公司董事長李鷹（父親為解放軍空軍退伍）。

2013年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅志明引薦夏復翔與李鷹認識，李以邀請夏復翔赴陸打球等理由，請夏邀請台灣陸、海、空軍等退役將領赴陸。

從接受中共邀請後，羅志明、夏復翔共引介退將赴陸13次，有48名三軍退將接受招待。其中曾任國家安全會議組長的退役少將官本鯤，就曾赴陸多達10次，前總統府第二局中將副局長也在招待名單中，官階最大者為中將。

不僅吸收退役將領赴陸，檢調還從羅志明手機裡，發現2020年12月間，李鷹曾透過微信向羅志明提到「我了解呂大姐退休10年了，是可以過來玩的」，羅僅以「不行，她仍有國安人員保護中」簡短回覆。

對話雖未點名「呂大姐」是誰，但檢調偵訊時，挑明接受國安人員保護，姓呂的女性只有呂秀蓮一人，有了這處破口後，羅志明才坦承「呂大姐」就是前副總統呂秀蓮。

呂曾任兩屆副總統，任職期間接觸許多國家機密，李鷹希望透過羅志明邀她前往中國訪問，李鷹收到羅志明的回覆後，僅回「收到，明白了」，並未繼續迫使羅志明邀請呂秀蓮赴陸，才使對岸企圖滲透呂秀蓮的目的未能得逞。

雄檢偵辦時，傳喚多名接受招待的退役將領作證，雖然到大陸參與活動多為「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「329黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」及「珠海航空展」等行程。

但餐敘、球會時，都會有大陸、中共等統戰部門、解放軍將領等高階官員作陪，營造對台灣退將的重視，多名退將也證實，餐敘上陸方都會提到「兩岸和平統一」、「中華民族同文同種」等統戰話語。