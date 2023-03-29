顏寬恒遭檢方漏夜偵訊1000萬交保 顏團隊：稍晚回應

前立委顏寬恒去年參選中二補選失利，當時衍生沙鹿豪宅違建爭議，顏拋售豪宅，平息風波；上周顏寬恒登記參選立委，昨台中檢調大動作搜索顏家，並帶走顏寬恒、陳麗淩夫婦，漏夜偵訊後以偽造文書等罪嫌，諭令夫婦倆各1000萬元、500萬元交保候傳。顏寬恒服務團隊今表示，顏寬恒稍晚將回應。

台中地檢署表示，本署偵辦顏寬恒涉嫌竊占、偽造文書等罪嫌案件，經本署指揮本署重案支援中心、調查局中機站、航調處執行搜索、傳訊，經檢察官訊後，分別諭知顏寬恒與其配偶陳麗淩各1000萬元、500萬元交保候傳。至於案情，因偵辦中細節無法進一步對外說明。