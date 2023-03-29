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肉品公司老董欠稅418萬元 脫產拒繳被法院裁准管收

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣一家冷凍肉品批發公司滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，經中區國稅局2007年間陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，發現公司沒什麼財產可供執行，卻查出陳姓負責人有能力繳卻不繳，還幾度脫產，向彰化地院聲請管收卻被駁回，執行署提抗告，經一年半努力，裁准管收，近日將積欠15年稅款的70多歲陳男送進看守所。

彰化分署指出，陳男在2002年至2010年擔任公司負責人期間，明知公司欠稅仍持續有營業收入，卻故意不繳納，反而將2006年盈餘117萬餘元全數分配給股東。當國稅局2007年2月間將稅單送達後，陳陸續提領公司銀行帳戶存款93萬餘元，並將高達美金48萬餘元（折合當時新台幣約1582萬餘元）匯出至紐西蘭、澳洲，支付購買牛肉的貨款，卻拒不繳納欠稅。

執行署又查出，陳男2005年11月接手一家公司，找來人頭登記為負責人，他則隱身幕後擔任實際經營者，在2010年間將公司所有的機械設備、冷凍倉儲等生財器具，出售予其他往來業者，將資產被脫產掏空，得款320萬元後不知去向，公司也廢止登記。

陳男又在2012年2月間，重操舊業另起爐灶，以其胞妹為人頭另開設冷凍食品公司，公司財務及營運仍由陳實際掌控負責，顯見陳男有能力處理欠稅，卻屢稱已高齡70餘歲無工作能力，且生活經濟狀況不佳為由，故意擺爛不繳。

中區國稅局2007年間，將這家公司陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，但執行人員發現，公司僅登記一輛逾20年老車，銀行存款只有2萬2千多元，已查無其他財產可供執行。

經執行官積極調查後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿及處分之情事」的聲請管收要件，2021年9月23日向彰化地院聲請管收陳男，卻遭法院以管收原因距今時日久遠，且無法判定公司現有履行能力，以無管收必要為由駁回聲請，執行官再向台中高分院提抗告，又被駁回。

執行官把握所剩不多的執行期間，鍥而不捨續向最高法院提起再抗告，經最高法院去年11月24日廢棄原裁定發回台中高分院，終於今年3月1日經臺中高分院裁定准予管收陳男，因陳男住在臺中市和平區，彰化分署派員本月25日會同和平警方前往拘提到案，他仍以現無能力繳納，也無法提出具體清償計畫，當天下午被解送彰化看守所執行管收。

彰化縣一家冷凍肉品批發公司陳姓負責人（右2），滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被執行管收，送進看守所。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣一家冷凍肉品批發公司陳姓負責人（右2），滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被執行管收，送進看守所。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣一家冷凍肉品批發公司陳姓負責人（左3），滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被執行管收，送進看守所。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣一家冷凍肉品批發公司陳姓負責人（左3），滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被執行管收，送進看守所。圖／行政執行署彰化分署提供

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