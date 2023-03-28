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涉吸金上億 愛立康藥局老闆夫婦和會計收押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，新北地檢署昨天發動搜索，複訊後針對吳姓夫婦、王姓會計等3人聲押，另4名被告分別以15萬至2萬不等交保。稍早法院裁定吳等3人收押禁見。

檢警調查，2019年底，吳姓老闆與林女合謀，以藥局有增資拓店需求，或因應新冠肺炎疫情蔓延，有銷售防疫物資需求等話術，向民眾誆稱2至3年短期投資，可獲年利率10%至300%不等的高額報酬，分別向同住在北大特區的鄰居、前來藥局購物的顧客、親友等多人遊說，成功說服十餘人投資加入，吸金金額高達上億元。

未料事後兩人翻臉不認帳，民眾領不到紅利金要求返回投資金時，兩人避而不見，民眾驚覺受騙報警，昨天深夜調查局陸續將吳姓夫婦移送地檢，林女面對鏡頭未表示意見，僅出手示意媒體「不要拍」，吳姓老闆稍後也移送複訊，面對媒體提問沒有回應，以調查官當「人肉盾牌」快閃走進偵查庭。

地檢複訊後，認為吳姓夫婦、王姓財務會計有逃亡、串供之虞，且所犯本刑最輕5年以上，向新北地方法院聲請收押禁見，法院昨晚裁准。其餘共犯檢方諭知15萬至2萬不等交保。

愛立康藥局老闆吳姓夫婦與王姓財務會計，因涉犯銀行法、詐欺等罪被法院裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影
愛立康藥局老闆吳姓夫婦與王姓財務會計，因涉犯銀行法、詐欺等罪被法院裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影

老闆 新北 疫情

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