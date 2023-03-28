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88槍擊案2嫌成功自陸押返 台南市治安會報表揚有功員警

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市刑警大隊和學甲警分局，偵辦88槍槍擊案，獲悉涉案主嫌洪政軍、孔祥志潛逃至大陸，函請大陸警方協助查緝，啟動海峽兩岸共同打擊犯罪2月25日將2嫌押解回台，市長黃偉哲今天在治安會報表揚有功人員，刑大大隊長林宏昇、學甲警分局長劉全福代表上台領取工作獎勵金。

台南市治安會報今天下午4點起在永華市政中心舉行，市長黃偉哲也頒獎嘉勉南警局近期偵破重大矚目案件有功人員，其中市警一分局偵破16人詐欺不法集團，凍結贓款及查扣現金共計5百餘萬元。

歸仁警分局查獲林姓慣竊，清查發現林嫌偷遍南台灣各縣市，至少犯下15起竊盜案。永康警分局偵破連續強盜案，逮捕3名犯嫌，保障民眾生命財產安全。

會中並公開表揚2月份成功阻詐有功164位人員，警民合作成功阻詐110件，攔阻詐騙款項逾3966萬元，受獎者由金融機構攔阻金額達百萬中國信託、玉山銀行、下營區農會、元大銀行、華南銀行及超商攔阻金額前2件，統一超商行店員為代表。

財產犯罪與民眾的生活息息相關，更是社會大眾判斷治安良窳感受最直接的犯罪案件，黃偉哲感謝第一線金融機構行員及超商店員成為警方的防詐小幫手，與警察一同守護民眾財產安全，也勉勵警方建立良好的警民聯防關係、積極偵辦各類刑案，維護台南市治安穩定，建構一個讓民眾感到安心、安全且免於恐懼的生活環境。

台南市刑警大隊偵辦88槍槍擊案有進展，市長黃偉哲（左）在治安會報頒發工作獎勵金，由大隊長林宏昇代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑警大隊偵辦88槍槍擊案有進展，市長黃偉哲（左）在治安會報頒發工作獎勵金，由大隊長林宏昇代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市學甲警分局偵辦88槍槍擊案有進展，市長黃偉哲（左）在治安會報頒發工作獎勵金，學甲警分局長劉全福上台接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市學甲警分局偵辦88槍槍擊案有進展，市長黃偉哲（左）在治安會報頒發工作獎勵金，學甲警分局長劉全福上台接受。記者黃宣翰／翻攝

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