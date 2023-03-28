捷運工人患潛水夫病「如冬天泡冰水般刺痛」 二審判廠商共賠280萬

台北捷運帶來交通便利，但施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等9名工人向捷運局、新亞建設求償，一審敗訴，台灣高等法院今逆轉判新亞建設應給付陳等8人各35萬元，共計280萬元，可上訴。

工人們曾經在法院前開記者會，表示9人出身花蓮玉里同村莊，20多年前呼朋引伴北上，進入地下坑道工作，誰知道身體會有永久性傷害；醫生診斷出骨頭發黑壞死，完全無法久站，「全身痛得跟冬天泡在冰塊水中般刺痛」，要求捷運局、新亞建設負責。

新亞建設和日商青木建設聯合承攬台北捷運局發包的捷運新店線CH221標工程，而工程引進新奧工法挖掘隧道，導致工人因從事異常壓力作業，罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死。

新亞建設、青木建設1997年1月間先和工人張孝忠達成協議，並支付70萬元賠償金；新亞和青木也和陳順明、羅義翔、陳定安、朱志誠、李世德、李世憲、李國寶、朱金城等8人協調，若經醫院檢查、職業病鑑定委員會確定為職業病，也會同意支付各70萬元。

陳順明等8人經三軍總醫院確診患有潛水夫病，勞動部職業疾病鑑定委員會也確認為職業病，8人依協議內容請求新亞建設各給付81萬餘元，並認為捷運局應負連帶賠償責任；另張孝忠雖已領70萬元，但不敷支應現今及未來就醫、維生所需，也請求新亞、捷運局連帶增加給付70萬元。

一審判決陳順明等9人全都敗訴；案件上訴，高院認為陳順明等8人已被醫院、勞動部鑑定患潛水夫病，且認定是執行隧道挖掘工程所導致，新亞應受協議拘束。