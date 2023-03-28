自稱華爾街金童 「EXP ASSET」吸金數千萬4人遭約談

號稱總部設在波蘭華沙、全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其陳姓亞洲負責人和毛姓台灣區負責人，涉嫌於2018、2019年間，以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金詐騙，得手數千萬元，全台至少上百人受害。遭騙民眾組成自救會提告，台北地檢署今指揮調查局新北市調處，兵分五路約談陳、毛及兩名公司幹部，全案依違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦中。

據了解，毛女自稱華爾街金童，宣稱自己是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，並曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師證照且為美國某律師事務所合夥人及資產管理公司執行長等身分。

「EXP ASSET」（EXP）集團總部設在波蘭華沙，主要業務為俗稱挖礦的虛擬貨幣探勘、開採及交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。毛女曾率隊前往波蘭考察，還與波蘭EXP總裁派翠克會面），將該集團先後引進大陸、台灣及日本、東南亞等國。