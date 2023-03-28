快訊

參訪南京總統府 馬英九看到國民政府舊卷宗吐「這3字」

狒狒中彈亡「官員還擺拍」 桃園市農業局要懲處了：深感不妥與歉意

自稱華爾街金童 「EXP ASSET」吸金數千萬4人遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

號稱總部設在波蘭華沙、全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其陳姓亞洲負責人和毛姓台灣區負責人，涉嫌於2018、2019年間，以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金詐騙，得手數千萬元，全台至少上百人受害。遭騙民眾組成自救會提告，台北地檢署今指揮調查局新北市調處，兵分五路約談陳、毛及兩名公司幹部，全案依違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦中。

據了解，毛女自稱華爾街金童，宣稱自己是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，並曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師證照且為美國某律師事務所合夥人及資產管理公司執行長等身分。

「EXP ASSET」（EXP）集團總部設在波蘭華沙，主要業務為俗稱挖礦的虛擬貨幣探勘、開採及交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。毛女曾率隊前往波蘭考察，還與波蘭EXP總裁派翠克會面），將該集團先後引進大陸、台灣及日本、東南亞等國。

被害民眾指出，該集團獎金制分為靜態、動態兩種投資，靜態是投資人投入100至100萬美元不等，以120天為單位，以投資100美元為例，120天後可回收120美元；動態投資則類似多層次傳銷，可拉親友當下線抽成，上線再抽取下線5%以上獎金。

號稱總部設在波蘭，為全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其陳姓亞洲負責人和毛姓台灣區負責人因涉嫌違法吸金遭北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影
號稱總部設在波蘭，為全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其陳姓亞洲負責人和毛姓台灣區負責人因涉嫌違法吸金遭北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影

波蘭 資產 華爾街 詐騙

延伸閱讀

百富資本違法吸金182億 國安會前高官父子等13人起訴

女輕信網路投資虛擬貨幣 遇到貴人保住她180萬辛苦錢

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦和會計均被聲押

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦移送複訊

相關新聞

自稱華爾街金童 「EXP ASSET」吸金數千萬4人遭約談

號稱總部設在波蘭華沙、全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」集團，其陳姓亞洲負責人和毛姓台灣區負責人，涉嫌...

八方雲集爆職場霸凌！「腦袋裝X、小狗只會叫」 店長辱員工慘了

鍋貼水餃專賣店「八方雲集」台北市某店爆職場霸凌事件，張姓店長不滿洪姓員工工作態度，連續半年以「神經病」、「白癡」、「笨蛋...

遭鋼釘絆倒提國賠高市府卻拿假照片推責 受害人說話了

高雄伍姓女子被人行道鋼釘絆倒，提國賠向高雄市政府求償134萬餘元，法院審理時，市府卻拿別處人行道修補照片卸責，反被法官識...

警察宿舍失火基層告分局索國賠 一審賠52萬上訴反而更少了

台中東勢警分局警察宿舍有88年歷史，3年前火警燒毀4棟建築，住在宿舍的謝姓警員的財物付之一炬，認為火警是分局警員修繕屋頂...

小黃運將亂摸2名19歲女乘客大腿 辯服藥過量被判5年

曹姓計程車司機在台北市天母地區載客，卻在車上亂摸19歲乘客大腿，共計有2名被害人，曹挨告辯稱因精神疾病服藥過量，不是故意...

國寶總裁朱國榮炒作龍邦股價 二審改判8年較一審減刑理由曝光

國寶集團總裁朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦