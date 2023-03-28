男子控被逼工作還挨打骨折 雇主二審逆轉改判拘役

陳姓男子向余姓男子借20萬元去日本玩，至余工地抵債，控訴前年1、2月共3次遭余持鐵鎚等毆打，他受不了逃離，聯繫父親就醫急診，發現兩肋骨骨折及頭臉挫擦傷等而提告，一審認舉證不足判余無罪，陳上訴二審，認余坦承毆打且有相關診斷證明，應執行拘役120日。

檢警調查，余分別於2021年1月30日、1月31日、2月1日，在台南永康區工地，持鐵鎚等鐵製品，各3次毆打陳的背部等處，致他於同年2月3日至麻豆新樓醫院急診驗傷時，左側兩根肋骨骨折、頭、臉部及前後胸壁挫擦傷等傷害。

余辯稱，前年1月30日及31日，他沒有打陳；同年2月1日10時許，陳在工地偷拿他放在包包裡的300元，被他發現，因陳不是第一次竊取財物，他一時氣憤拿橡膠槌打陳背部1下，但未成傷，之後陳還繼續在工地工作2至3小時，下午陳就不見了，沒有再回來。他說，陳的傷勢不是他造成的。

陳說，他經朋友介紹認識余，向余借20萬元去日本玩，之後每月還款1至2萬元，到2020年6月還有10幾萬元未還，後來余要他一起工作順便還款，他就搬去余家一起住。他表示，跟余一起工作後，對方沒有給過他工資，只有在他真的沒錢的時候，才會給他一些零用錢，最高不超過3000元。

他也說，同住的前半段時間余還會主動買東西給他吃，後期覺得他工作表現不好時，中餐晚餐都沒有買給他，他實在很餓，詢問對方住處冰箱内的東西是否可以吃，余說可以，所以後來他就沒再問，冰箱的食物、住處抽屜的零錢和桌上的香菸，他都直接拿，余卻說他竊盜。

他表示，2021年1月30日、1月31日、2月1日余都有打他，打到他左邊肋骨受不了，他就偷跑出來，余用類似小斧頭的鐵器打他背部，他逃到便利超商打電話給父親，但沒接上，隔天晚上才聯絡上，所以2月3日才去麻豆新樓醫院急診。

台南高分院指出，原審以檢察官所舉證據不能認定余3次犯行，認無罪及不受理。然而，依據陳歷次證述，及余坦承毆打，與其診斷證明書、急診照片等資料印證，認余犯傷害事證明確，應論罪科刑。