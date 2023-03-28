警察宿舍失火基層告分局索國賠 一審賠52萬上訴反而更少了

台中東勢警分局警察宿舍有88年歷史，3年前火警燒毀4棟建築，住在宿舍的謝姓警員的財物付之一炬，認為火警是分局警員修繕屋頂時，引發短路造成，聲請國賠276萬元，一審認定不適用國賠，但分局需付損害賠償責任，判賠52萬元，全案上訴後今宣判，認分局僅需賠30萬元。

台中高分院今早宣判，全案東勢警分局與謝員都提出上訴，經審理後認定，原審判賠52萬元金額過高，認為東勢警分局僅需負擔謝男損失金額30萬餘元，其餘訴請駁回。

判決指出，東勢警分局警備大樓後方宿舍在2020年4月間發生或警，住在宿舍內的謝姓警員等人，被分局安排住宿在旅館內，不過謝員事後主張，起火原因是分局派遣警員修繕宿舍，有4名同事爬上鐵皮屋修剪樹枝掃落葉，結果踩踏、擠壓屋頂電線，導致短路，火勢才會延燒到他住的宿舍。

謝員認為，宿舍是分局所借貸，分局派警員修繕屋頂引發火勢，造成他的財物遭到焚燬，涉過失不法侵害他的權益，也認為分局未依警察機關宿舍管理要點，怠於管理維護宿舍，向東勢警分局提告國賠，求償276萬餘元。

東勢警分局則辯稱，宿舍起火原因雖然是電線短路引起，但非確定因素，而且分局行政業務上經管物品，屬私經濟行政一環，與行使公權力有別，不生國賠問題，另外謝對警員、分局長提告公共危險，都經檢方處分不起訴確定，可以認定分局無故意或怠忽職守。