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理律法律事務所長李念祖 獲全律會推薦為大法官人選

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
總統蔡英文將提名4位新任大法官，全國律師聯合會推薦理律法律事務所所長李念祖、全律會副理事長薛西全給審薦小組參考。圖為李念祖。本報資料照片
總統蔡英文將提名4位新任大法官，全國律師聯合會推薦理律法律事務所所長李念祖、全律會副理事長薛西全給審薦小組參考。圖為李念祖。本報資料照片

蔡英文總統將提名4位新任大法官，大法官審薦小組發函審、檢、學、辯請求推薦人選；全國律師聯合會經開會討論、且徵得當事人意願，已向總統府推薦理律法律事務所所長李念祖、全律會副理事長薛西全2名律師給審薦小組參考。

李念祖是哈佛大學法學碩士、台灣大學法學碩士、東吳大學法學士，集律師、大學教授及仲裁人身分於一身，曾負責高鐵ICC仲裁等社會矚目案件，在台灣大學政研所講授言論自由、憲法解釋等專題。

李念祖於擔任仲裁協會理事長期間，致力提升工程仲裁的公正性，就兩岸事務、國際事務議題熟稔，曾出席憲法法庭擔任專家鑑定人。

薛西全則是政治大學法律系畢業，有中山大學高階經營管理碩士、中國政法大學法學博士學位，並在中山大學兼任講師，相關著作包括「營業秘密法中產權歸屬合理性之研究」、「兩岸仲裁制度之比較研究」、「兩岸仲裁法理論與實務」。

現任大法官15人中於2015年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，2023年9月30日任期屆滿，總統府日前發函審、檢、學、辯相關單位，請求推薦人選。

大法官 律師 總統府

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