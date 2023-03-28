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八方雲集爆職場霸凌！「腦袋裝X、小狗只會叫」 店長辱員工慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鍋貼水餃專賣店「八方雲集」台北市某店爆職場霸凌事件，張姓店長不滿洪姓員工工作態度，連續半年以「神經病」、「白癡」、「笨蛋」辱罵洪，洪錄音提告，台北地院審理，依12個公然侮辱罪判張各罰金4000元，應執行罰金4萬元。可上訴。

張是八方雲集在台北市某家店的店長，洪是店員。檢方指控，張自2021年11月25日到2022年5月2日連續在店內對陳辱罵有人身攻擊的辭彙，洪以手機蒐錄，對張提出告訴。

判決指出，張罵洪「神經病」、「白癡」、「笨蛋」、「噁心巴拉鬼」、「不曉得你的腦袋瓜到底都裝什麼？裝豆腐還是裝大便？」、「腦袋有洞」、「你看這是哪個白癡放的？不曉得哪個白癡？」，還多次罵洪「小狗在汪汪叫」、「小狗只會叫」。

法院認為，張公然侮辱洪的行為，犯意各別，半年左右辱罵洪一共12次，12次犯罪行為應該分論併罰。

判決書指出，張沒有前科，素行良好，但未能克制情緒，於不特定多數人得共見共聞的地點出言辱罵洪，對洪的人格、名譽權造成侵害，使洪承受心理壓力，洪並提出前往精神科就診的病歷，張應予非難。

判決說，張犯後坦承犯行，但未賠償洪損失或達成和解，考量張的犯罪動機等，依法量刑。

鍋貼水餃店「八方雲集」台北市某店張姓店長不滿洪姓員工的工作態度，於店內連續半年以「神經病」、「白癡」、「笨蛋」辱罵洪。聯合報系資料照
鍋貼水餃店「八方雲集」台北市某店張姓店長不滿洪姓員工的工作態度，於店內連續半年以「神經病」、「白癡」、「笨蛋」辱罵洪。聯合報系資料照

公然侮辱 八方雲集 霸凌

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